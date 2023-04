Siegen: Betrunkener beschädigt Außenspiegel von elf Autos

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigungen an Autos. Ein alkoholisierter 24-Jähriger soll an elf Fahrzeugen Außenspiegel demoliert haben.

Siegen. Er soll durch mehrere Straßen in Siegen gezogen sein und dabei absichtlich Autos beschädigt haben: Die Polizei ermittelt gegen einen 24-Jährigen.

Ein 24-Jähriger steht im Verdacht, am späten Donnerstagabend (6. April) ersten Schätzungen zufolge circa 3500 Euro Sachschaden an elf geparkten Fahrzeugen angerichtet zu haben. Eine Zeugin hatte gegen 23.45 Uhr einen Mann bei entsprechenden Handlungen beobachtet und die Polizei verständigt. Beschädigt worden waren elf Fahrzeuge im Bereich Melanchtonstraße, Am Schwarzen Barth und An der Sommerseite in Siegen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die Einsatzkräfte waren kurz darauf vor Ort und trafen den 24-Jährigen, einen „augenscheinlich alkoholisierten Mann“, wie es im Polizeibericht heißt, im Nahbereich an. Ob dieser tatsächlich für die Sachbeschädigungen verantwortlich ist, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter 0271/709-0 zu melden.

+++ Lesen Sie hier: Ostersonntag Hilchenbach: Einbrecher hat Hammer in der Hose +++

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland