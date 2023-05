Kriminalität Siegen: Betrunkener greift Taxifahrer an – das endet übel

Siegen. Ein 39-Jähriger schlägt am Siegener Bahnhof plötzlich auf einen Taxifahrer ein. Der allerdings lässt sich das nicht bieten.

Ein stark alkoholisierter Mann hat am Freitagmorgen, 19. Mai, einen Taxifahrer am Siegener Bahnhof attackiert – und sich kurze Zeit später am Boden fixiert wiedergefunden.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge gegen 7 Uhr gemeldet, dass es vor dem Bundespolizeirevier in Siegen zu einem Angriff auf einen Taxifahrer gekommen sei. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf einen 39-jährigen Siegener, der auf dem Boden lag und von dem angegangenen Taxifahrer festgehalten wurde. Dieser gab an, dass der Alkoholisierte offenbar ohne Anlass auf ihn zugegangen wäre, ihn gegen die Brust gestoßen und mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen habe.

Bundespolizei Siegen stellt Reizgas sicher

Zudem beleidigte der Tatverdächtige den 54-Jährigen mehrfach. Unbeteiligte bestätigten die Aussagen des Taxifahrers, der den Mann im Gerangel zu Boden gebracht hatte. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei fanden bei der Durchsuchung des 39-jährigen Deutschen ein Reizstoffsprühgerät und stellten es sicher. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von etwa zwei Promille. Die Ermittlungen – unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung – dauern an. Die Beamten entließen den Mann von der Dienststelle.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland