Siegen: Betrunkener mit Pistole im Hosenbund, Arsenal daheim

Eiserfeld. Der Siegener hatte sieben Waffen zuhause, dazu Munition und verbotene Messer, trotz eines Waffenverbots. Das setzte die Polizei nun durch.

Anwohnern der Grabettstraße in Siegen-Eiserfeld ist am Montag, 18. Oktober, gegen 15.50 Uhr ein 57-Jähriger aufgefallen, weil er mit einer Pistole im Hosenbund unterwegs war.

Die sofort verständigte Polizei traf den alkoholisierten Mann in seiner Wohnung an. Trotz bestehenden Waffenverbots konnte sie dort sieben Waffen sicherstellen. Darüber wurden Munition und verbotene Messer ans Tageslicht gefördert. Gegen den 57-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren. Die Waffen, die Munition und die verbotenen Messer nahm die Polizei an sich. Das Siegener Kriminalkommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

