Siegen: Betrunkener steigt aus Auto und stürzt Hang hinunter

Niederschelden. Mit mehr als 2 Promille versucht ein Autofahrer in Siegen-Niederschelden, eine steile Straße heraufzufahren. Der Wagen landet vor einer Mauer.

Offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatte am späten Samstagabend, 10. Oktober, gegen 23.45 Uhr ein 51-jähriger Mann: Laut Polizeiangaben versuchte er, mit seinem Volvo an einem Steilstück die Alte-Dreisbach-Straße in Siegen-Niederschelden zu befahren. Dies misslang demnach kläglich und nach mehrmaligen Aufheulen des Motors rutsche der Wagen gegen eine Grundstücksmauer.

Polizei Siegen stellt Führerschein des Betrunkenen sicher

Unverletzt stieg der Fahrer aus und fiel sofort eine Böschung hinunter. Beim Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. An Fahrzeug und Mauer entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille. Dem 51-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

