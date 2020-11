Siegen: Betrunkener Unfallfahrer versucht zu türmen

Geisweid. Mit zwei Promille steuert ein Mann in Siegen seinen Wagen in drei Leitgitter am Straßenrand. Er will türmen, das allerdings gelingt nicht.

Am Dienstagabend, 24. November, befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Pkw die Hofbachstraße in Siegen-Geisweid in Richtung Wenschtstraße.

Der Wagen kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen drei Leitgitter am Fahrbahnrand. Kurz nach dem Unfall bemerkten Zeugen, dass sich der Fahrer sowie zwei Mitfahrer unerlaubt von der Unfallstelle entfernten.

Blutprobe auf Weidenauer Wache

Die alarmierten Polizeibeamten konnten zwei der drei Männer unweit des Unfallortes antreffen. Darunter befand sich auch der Fahrer des Wagens. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizisten einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem 45-Jährigen fest. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest ergab einen Wert von gut 2 Promille.

Dem Mann wurde auf der Wache in Weidenau eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook .