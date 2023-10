Siegen bietet Bewohnerparkausweis zum Selbst-Ausdrucken

Siegen. Mit diesem Angebot steht Siegen weit und breit allein da. Im Bürgerbüro gibt’s den Parkausweis gleich zusammen mit der Anmeldung.

Bürgerinnen und Bürger können ab sofort von einem neuen Online-Service der Stadt Siegen profitieren: Über das städtische Serviceportal lassen sich nun Bewohnerparkausweise schnell und unkompliziert beantragen und im Anschluss bequem zu Hause ausdrucken. Die Bezahlung ist über giropay und PayPal möglich.

Einmalig im Bereich der Südwestfalen-IT

Von den 72 Kommunen, die der IT-Dienstleister Südwestfalen-IT betreut, ist die Stadt Siegen die erste und bislang einzige, bei der Antragstellende den Bewohnerparkausweis sofort erhalten. „Es ist ein toller Fortschritt, dass wir bei dieser Dienstleistung Vorreiter sind“, freut sich Bürgermeister Steffen Mues. „Eine digitalisierte und zukunftsorientierte Verwaltung verschafft schließlich auch den Bürgerinnen und Bürgern Vorteile, zum Beispiel indem sie sich Behördengänge sparen können. Deshalb wird das Angebot unseres Serviceportals ständig erweitert.“ Unter www.serviceportal-siegen.de seien bereits zahlreiche Dienstleistungen zu finden.

Auch in jedem Bürgerbüro wird der Parkausweis ausgestellt

Wer den Antrag für einen Bewohnerparkausweis nicht online stellen kann, erhält diesen ab sofort auch nach Terminvereinbarung in den vier städtischen Bürgerbüros (Siegen, Weidenau, Geisweid und Eiserfeld). Bislang konnten die Anträge nur per E-Mail oder klassisch in Papierform bei der Straßenverkehrsbehörde in Geisweid eingereicht werden. Dank des neuen Angebots können in den Bürgerbüros mehrere Anliegen gleichzeitig erledigt werden, sodass beispielsweise nach einer Anmeldung in Siegen auch direkt der Bewohnerparkausweis ausgestellt werden kann.

Termine in den Bürgerbüros lassen sich über die Homepage der Stadt Siegen oder telefonisch unter (0271) 404-1111 reservieren. Weitere Informationen zum Bewohnerparkausweis finden Interessierte unter www.siegen.de/bewohnerparken .

