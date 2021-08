Siegen bis Hohenroth: Jüngster beim Stadtradeln ist erst 5

Siegen. Leon Chen fährt mit Eltern und weiteren Radlern zum Auftakt der Aktion Stadtradeln auf seinem Kinderfahrrad von Siegen Siegerländer Berge hoch.

Viel vorgenommen hatte sich am Samstag der 5-jährige Leon Chen, der mit seinen Eltern und seinem Kinderfahrrad am Kreishaus eintraf: Als „Stadtradler“ wollte er zusammen mit seinen Eltern an der ersten Radtour im Rahmen der Aktion teilnehmen. Insgesamt konnte Janis Dinter, Mobilitätsmanager des Kreises, rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen.

Nach mehr als einem Jahr Planung hatte sich das Team um Dinter vorgenommen, 60 Kilometer bis zum Forsthaus Hohenroth und wieder zurück zu radeln – und nur wenige Teilnehmende waren mit einem E-Bike gekommen, alle anderen versuchten mit reiner Muskelkraft, die Siegerländer Berge zu erklimmen.

In Siegen-Wittgenstein gibt es Stadtradeln-Gruppen in jeder Kommune

Bei der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ geht es darum, als Region in einem Zeitraum von drei Wochen möglichst viele Kilometer zu erradeln. Damit soll ein Zeichen für mehr Klimaschutz und den besseren Ausbau der Fahrradinfrastruktur gesetzt werden. Bei der Anmeldung, etwa auf www.stadtradeln.de/kreis-siegen-wittgenstein, tritt man einem Team bei oder gründet ein eigenes. Jede Kommune und der Kreis haben auch „offene“ Gruppen.

Leon Chen ist hervorragend ausgestattet für die Stadtradeln-Tour ab Siegen – Sicherheit steht an erster Stelle für alle Teilnehmenden. Foto: Jürgen Schade

Bis Freitag, 10. September, können Kilometer gesammelt werden, die am einfachsten direkt über die Stadtradel-App aufgezeichnet oder auch händisch online ins „Kilometer-Buch“ eingetragen werden können. Auch die analoge Teilnahme ist möglich, indem Radelnde ihre Kilometer wöchentlich einem lokalen Stadtradeln-Koordinator per Kilometer-Erfassungsbogen melden. Es gelten sowohl privat, als auch beruflich gefahren Kilometer – innerhalb wie außerhalb des Kreisgebietes.

Beim Stadtradeln in Siegen-Wittgenstein soll das gemeinsame Erleben gefördert werden

Um das gemeinsame Stadtradeln-Erlebnis zu fördern, gibt es gemeinsame Touren wie diese. Am Samstag, 28. August, gibt es zwei Einsteigertouren für Rennradfahrer und Mountainbiker, beide organisiert vom RSV Osthelden. Sonntag, 5. September, ist eine touristische Radtour des ADFC zum Wasserschloss Hainchen geplant. Startpunkt ist um 12 Uhr der Scheinerplatz in Siegen. Insgesamt 10 Touren sind in den drei Wochen geplant, alle Infos dazu gibt es auch auf www.stadtradeln.de/kreis-siegen-wittgenstein.

