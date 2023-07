Kaan-Marienborn. Die Mitgliederzahl des SV Kaan-Marienborn wächst beachtlich, das Betriebsklima stimmt, freut sich der Vorstand. Wie der Verein das geschafft hat:

Der Schützenverein Kaan-Marienborn will bei seinem Schützenfest am Sonntag, 13. August, im und am Vereinshaus in Breitenbacher Straße 67 nicht nur feiern, sondern sich und sein Angebot auch vorstellen. Gäste Besucher können bei dieser Gelegenheit einen Überblick über die Arbeit des Vereins gewinnen. Dieser „erfreut sich seit dem 2. Quartal 2023 wieder über eine deutlich wachsende Mitgliederzahl, vor allem junger Schützen“, wie es in einer Mitteilung heißt. Dank der Aufnahme neuer Disziplinen in die Sportordnung des Westfälischen Schützenbundes (WSB) könnten Schützenvereine nun vermehrt auch Disziplinen für Kinder und Jugendliche anbieten. „Dies werden wir uns zunutze machen und zukünftig die Erweiterung unserer Angebote zum Schießsport prüfen.“

Der SV Kaan-Marienborn sei unter anderem durch Modernisierung und Ausbau der Schießstände mit elektronischer Zielerfassung sehr attraktiv geworden – vor allem für junge Menschen. Dank der komfortablen Ausstattung sei wettbewerbsfähiges Training für Landes- und deutsche Meisterschaften möglich.

Als die Feuerwehr Kaan-Marienborn vorbeischaut, werden einige prompt Mitglied

Auch der Vorstand wurde verjüngt, die Kombination aus der Erfahrung älterer Vorstandsmitglieder mit jungen Ideen funktioniere sehr gut. „Wir sind alle ,nur’ ehrenamtlich tätig und erreichen doch so viel durch tatkräftiges Engagement aller aktiven Vereinsmitglieder, die erkennen, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, nämlich uns für unsere Tradition und für unseren Sport gleichermaßen einzusetzen und Spaß daran zu haben“, so der 1. Vorsitzende Frank Wunderlich. „Auf dem Schießstand sind wir mit Disziplin und Verantwortung dabei und danach mit Geselligkeit und Vereinsleben zusammen. Das macht unser Verein aus und darüber sind wir alle sehr froh.“

„Wieder mit Freude und Zuversicht nach vorne zu schauen, verändert halt auch das ‘Betriebsklima’“, so der Verein. Beispielsweise habe man kürzlich die Freiwillige Feuerwehr Kaan-Marienborn um einen Probealarm gebeten, damit sich die Einsatzkräfte für den Ernstfall mit den Räumlichkeiten des Schützenhauses vertraut machen konnten und damit auch der Verein vorbereitet ist. Das habe so gut funktioniert, dass der Schützenverein prompt Feuerwehrleute als neue Mitglieder gewonnen hat.

Neue Angebote beim SV Kaan-Marienborn: Elektronische Zielerfassung und mehr

Der Schützenverein setzt sportlich auch auf neue Angebote: Bogensport, Blasrohrschießen, Armbrust, Lichtgewehr und Lichtpistole. Diese seien hervorragend für den geschlossenen Schießstand geeignet, Training sei ohne jegliche Witterungseinflüsse möglich – beim Schießsport ist nicht nur Regen relevant, auch Wind oder grelle Sonne können die Bedingungen verschlechtern.

Knapp 70.000 Euro erhielt der Verein durch das NRW-Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“, mit denen die Schützenstände für Luftgewehr und an den 25-Meter- und 50-Meter-Klein- und -Großkaliber Schießstände mit elektronischer Zielerfassung ausgerüstet wurden – wiederum ein Aspekt, den Mitgliedern „hervorragende Trainingsbedingungen“ bieten zu können, so der Verein. Dass sich das auszahlt, zeige sich daran, dass einige Schützen aus Kaan-Marienborn zum wiederholten Mal an deutschen Meisterschaft teilnehmen.

Das Vogelschießen an der Schützenhalle findet am Samstag, 12. August, ab 14 Uhr statt. Das Schützenfest läuft am Sonntag, 13. August, von 10 bis 22 Uhr.

