Siegen. Keller trocken, Technik funktioniert Nach dem Wassereinbruch im Löhrtorbad kann Stadt Siegen vorsichtig Entwarnung fürs „alte Schätzchen“ geben.

Der Keller des Löhrtor-Hallenbads in Siegen ist wasserfrei, die Technik funktioniert noch, der Strom ist wieder an: Nach dem Rohrbruch am Mittwoch scheint das Innenstadtbad mit einem blauen Auge davongekommen zu sein.

Wie berichtet war aufgrund eines Materialschadens am Ablauf Wasser ins Untergeschoss gelaufen, wo sich die Hallenbadtechnik befindet. Bevor der Schaden begutachtet werden konnte, musste daher zunächst im Eilverfahren das Hauptbecken leergepumpt werden, was einen Großeinsatz für Feuerwehr und Technisches Hilfswerk nach sich zog.

Nachdem auch der Keller wieder trocken war, konnten die Fachleute der Sport- und Bäderabteilung alle technischen Anlagen überprüfen und durchmessen, so die Verwaltung auf Anfrage. Das schadhafte Wasserrohr wird demnach ausgetauscht, der normale Revisionsbetrieb kann fortgesetzt werden. Die Stadt schließt während der Freibadsaison in den Sommermonate wechselnd ihre Hallenbäder. Die Eröffnung des Löhrtorbads könne wie geplant Anfang September stattfinden.

