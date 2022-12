Regen verwandelt die Straßen im Siegerland in spiegelglatte Rutschbahnen: Auf der HTS in Kreuztal verliert der Fahrer dieses Wagens die Kontrolle über sein Auto.

Witterung Unfälle nach Blitzeis in Siegen: 70 Mal hat es gekracht

Siegen. Eisregen hat die Straßen in Siegen und Umgebung nahezu unbefahrbar gemacht. Die Polizei ist im Dauereinsatz, Kliniken zählen viele Verletzte.

Gefrierender Regen hat am Montag, 19. Dezember, den Verkehr in Siegen und Umgebung massiv beeinträchtigt. Durch die glatten Straßen verzeichnete die Polizei ab dem frühen Morgen zahlreiche Verkehrsunfälle.

Bis zum frühen Mittag zählten die Beamten demnach rund 70 witterungsbedingte Unfälle. Glücklicherweise blieb es bei Blechschäden. Verletzt wurde niemand. Auf der HTS in Kreuztal etwa kam ein Pkw zwischen Krombach und Kreuztal kurz vor der Abfahrt Kreuztal in Fahrtrichtung Siegen auf der rutschigen Fahrbahn ins Schlingern. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Front in die Böschung. Das Auto kippte auf die Fahrerseite. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden.

Leichte Verkehrsbehinderungen nach Kollisionen in Kreuztal

Bei einem weiteren Unfall in Kreuztal kam der Fahrer eines Kleintransporters unmittelbar hinter der Auffahrt Kreuztal mit seinem Wagen ebenfalls ins Rutschen, prallte in die Leitplanke und blieb auf dem rechten Fahrstreifen stehen.

Auf der Landstraße 512 auf dem Löffelberg ist ein Pakettransporter in die Leitplanke geprallt. Der Fahrer war aus Richtung Büschergrund gekommen. Das Auto war in einer Kurve auf der glatten Fahrbahn aus der Fahrspur gerutscht. Die Leitplanke stoppte das große Fahrzeug, der linke Vorderreifen blieb hängen. Während der Bergungsarbeiten war die Landstraße stellenweise komplett gesperrt.

Auf dem Löffelberg rutscht dieser Transporter von der Fahrbahn. Foto: Kai Osthoff

Weil die Temperaturen steigen, rechnet die Polizei nun laut eigenen Angaben „mit einer Entspannung der Lage“.

Das St. Marien-Krankenhaus teilte mit, die zentrale Notaufnahme habe im Laufe des Morgens einen massiven Anstieg an Verletzten gemeldet. Insbesondere Hand- und Fußverletzungen seien aufgetreten: „Die ärztlichen Kapazitäten in der Notaufnahme wurden entsprechend auf das Dreifache erhöht.“

Schon in der Nacht einsetzender Regen und überfrierende Nässe sorgten für buchstäblich spiegelglatte Straßen – und das nicht nur in den Höhenlagen des Siegerlands. Der Regen traf auf durchgefrorenen Boden, es bildete sich teils erhebliches Glatteis. Der Deutsche Wetterdienst hatte eine Unwetterwarnung herausgegeben, die zunächst bis 13 Uhr gilt.

Busverkehr in Siegen wird nach und nach wieder aufgenommen

Die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) ließen ihre Busse „aufgrund des anhaltenden Regens und der einhergehenden Bildung von Glatteis im gesamten Verkehrsgebiet zunächst stehen“, hieß es. Erst gegen 6.30 Uhr entspannte sich die Lage etwas, der Verkehr sollte stufenweise wieder aufgenommen. Die VWS meldeten, dass die Hauptachsen und die Tallagen zeitnah wieder bedient werden könnten.

Esi auch auf den gehwegen: Glücklich, wer am Montagmorgen genügend Streusalz zur Verfügung hat. Foto: Kai Osthoff

Allerdings teilte das Unternehmen gegen 8.30 Uhr mit, dass „eine sichere Bedienung der Strecken im Verkehrsgebiet weiterhin unmöglich“ sei. Die Busse bleiben stehen. Einige Zeit später wurde der Verkehr nach und nach wieder aufgenommen. Derzeit, so das Unternehmen, werde aber noch nicht nach regulärem Fahrplan gefahren, „so dass weiterhin mit Störungen, Verspätungen und Ausfällen zu rechnen ist“.

Kreuztal: Mülltonnen bleiben stehen

Eltern schulpflichtiger Kinder konnten laut eines entsprechenden Runderlasses des NRW-Schulministeriums entscheiden, ob der Schulweg wegen extremer Wetterverhältnisse den Kindern zuzumuten ist. Schülerinnen und Schüler durften also zu Hause bleiben, wenn der Schulweg wegen des Glatteises als zu gefährlich eingeschätzt wurde. Die Schule musste jedoch umgehend informiert werden. Viele Schulen haben auf Distanz- und Digitalunterricht umgestellt, beispielsweise das Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium in Weidenau.

Die Streudienste sind im Dauereinsatz. Foto: Moritz Frankenberg / dpa

Die Straßenverhältnisse haben auch Einfluss auf die Abfallbeseitigung. In Kreuztal etwa ist die Abfuhr der Tonnen nur eingeschränkt möglich, so die Stadtverwaltung. Bereitgestellte Gefäße sollten am Straßenrand stehen gelassen werden. Die Abfuhr werde kurzfristig nachgeholt.

