Kriminalität Blöde Idee – Mann will E-Bike vor Polizeiwache klauen

Siegen. Vorderrad samt Schloss hat er abmontiert und wähnt sich im Glück. Für einen Raddiebstahl suchte sich ein 47-Jähriger aber den falschen Ort aus.

Ein 47-Jähriger hat am Wochenende versucht ein etwa 4500 Euro teures E-Bike zu stehlen – unmittelbar vor der Wache der Bundespolizei am Siegener Bahnhof.

Wie sie Beamten mitteilen, beobachteten sie den Mann am Samstag, 29. Juli, gegen 15 Uhr dabei, wie er das Vorderrad des Fahrrads abmontierte, so dass er das E-Bike ohne dieses entwenden konnte. Das Vorderrad blieb samt Schloss an Ort und Stelle.

Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls

Die Einsatzkräfte stoppten den Mann. Die Beamten stellten das Fahrrad zu Gunsten des Eigentümers sicher. Den 47-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

