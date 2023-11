Praxistest im Pflegeheim in Lützeln im Rahmen des DMGD-Projekts „DataHealth Burbach“: Studienarzt Prof. Dr. med. Nabeel Farhan schaut sich über das Arzt-Interface in Echtzeit den automatisiert übertragenen Wert der Sauerstoffsättigung an.

Medizin Siegen: Blutdruck per App erspart Weg in die Arztpraxis

Burbach/Siegen Was in Burbach ausprobiert wurde, wird die Uni Siegen weiterentwickeln können. Das Land fördert das Projekt weiter bis 2028.

Der Aufbau einer Datenmedizin zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum ist ein zentraler Forschungsschwerpunkt der Lebenswissenschaftlichen Fakultät (LWF) an der Uni Siegen. Das nordrhein-westfälische Ministerium für Kultur und Wissenschaft hat jetzt eine Förderung bis 2028 zugesagt.

Es gibt zu wenige und zu alte Hausärzte, während die Zahl der Patienten aufgrund des demographischen Wandels steigt: Viele ländliche Regionen in Deutschland steuern auf massive Probleme in der gesundheitlichen Versorgung zu. Wie Digitalisierung dazu beitragen kann, Ärzte zu entlasten und gleichzeitig die Versorgung der Patienten zu verbessern, wird an der Universität Siegen intensiv erforscht. Seit 2019 wurde dafür die „Digitale Modellregion Gesundheit Dreiländereck“ (DMGD) aufgebaut. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft sieht in dem Vorhaben großes Potenzial und hat eine Förderung bis 2028 zugesagt.

Ministerin ist beeindruckt

„Das ist eine sehr gute Nachricht, die wir als Bestätigung unserer bisherigen Forschungsarbeit sehen. Im Bereich der Datenmedizin haben wir am Standort Siegen eine große Expertise aufgebaut, das wurde uns zuletzt in drei Gutachten attestiert“, sagt der Dekan der Lebenswissenschaftlichen Fakultät der Universität Siegen, Prof. Dr. Christoph Strünck.

Ich bin beeindruckt, wie schnell der Weg von der Forschung in die praktische Umsetzung gelungen ist. Ina Brandes, Wissenschaftsministerin

Praxistest im Pflegeheim in Lützeln im Rahmen des DMGD-Projekts "DataHealth Burbach": Einer Patientin wird unter Anleitung der Blutdruck gemessen, die Daten werden direkt automatisiert übertragen. In der App wird dies entsprechend angezeigt. Foto: Uni

Wissenschaftsministerin Ina Brandes: „In der ‚Modellregion Gesundheit Dreiländereck‘ wird deutlich, wie wir die Chancen der Digitalisierung klug nutzen, um das Leben der Menschen besser zu machen. Die Gesundheitsversorgung durch Hausärztinnen und Hausärzte im ländlichen Bereich ist eine große Aufgabe. Die digitale Übertragung von Gesundheitsdaten kann helfen, dass sich Patientinnen und Patienten nur dann auf den Weg in die Praxis machen, wenn es wirklich nötig ist. .“

Im Rahmen des DMGD-Projekts "DataHealth Burbach" wurde eine Smartphone-App zur Erfassung und automatisierten Übertragung von Vitaldaten entwickelt. Foto: Uni

Besuche in der Arztpraxis ersparen

Unter dem Dach der DMGD setzt die Uni Siegen zusammen mit Praxispartnern verschiedene Forschungs- und Entwicklungsprojekte um, um digitale Lösungsansätze im Bereich der Gesundheitsversorgung zu erproben und zu evaluieren. Im Grundsatz geht es dabei darum, Patienten-Mobilität durch Datenmobilität zu ersetzen: Patientinnen und Patienten zeichnen mit Hilfe digitaler Technologien zu Hause selbstständig wichtige Gesundheitsdaten auf – zum Beispiel den Blutdruck, den Puls, die Sauerstoffsättigung oder auch ein EKG. Diese Gesundheitsdaten werden via Smartphone automatisch in eine Arzt-Cloud transferiert und mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz voranalysiert. Den Ärzten werden die Daten schließlich in aufbereiteter Form präsentiert – sie sehen so auf einen Blick, bei welchen Patienten ein Besuch in der Arztpraxis erforderlich ist.

„Die Patientinnen und Patienten geraten dabei nicht aus dem Fokus, sondern ihr Gesundheitszustand wird im Gegenteil noch detaillierter kontrolliert. Die automatische Erhebung und Auswertung der Gesundheitsdaten hilft aber, nicht notwendige Arztbesuche zu vermeiden. So haben die Ärztinnen und Ärzte mehr Zeit für diejenigen, die wirklich Hilfe benötigen“, erklärt Prof. Dr. Rainer Brück von der LWF: „Es ist unsere feste Überzeugung, dass die Datenmedizin ein Weg sein kann, gerade die ambulante gesundheitliche Versorgung im ländlichen Raum zu sichern.“

Datahealth Burbach: Versuch mit zwei Praxen und 20 Patienten

Erste Projekte in Kooperation mit Hausärzten, Patienten und Pflegeeinrichtungen in der Region sind bereits erfolgreich verlaufen. So konnte im Rahmen des Projektes „Datahealth Burbach“ gezeigt werden, dass Datenmedizin auf Seiten der Patientinnen und Patienten technisch funktioniert. In Zusammenarbeit mit zwei Hausarztpraxen der Gemeinde Burbach im südlichen Siegerland haben rund 20 Patienten ihre Gesundheitsdaten selbstständig digital aufgezeichnet. Die Daten wurden an die Praxen übertragen und führten dazu, dass die Ärzte Therapien anpassen konnten, ohne dass die Patientinnen und Patienten dazu in die Praxis kommen mussten.

Uns schwebt die Vision einer ‚Digitalen Praxis‘ vor. Dr. Olaf Gaus, Leiter Digitale Modellregion

Vision ist die „Digitale Praxis“

„Unsere Idee einer digital unterstützen Gesundheitsversorgung ist damit selbstverständlich noch nicht umgesetzt. Weitere Forschungspotenziale liegen unter anderem in einer intelligenten, automatisierten Auswertung der Vitaldaten – aber auch darin, Fachärzte und Kliniken in den Prozess mit einzubeziehen. Uns schwebt die Vision einer ‚Digitalen Praxis‘ vor, die all diese Prozesse miteinander vereint“, sagt der Leiter der Digitalen Modellregion Gesundheit Dreiländereck, Dr. Olaf Gaus.

