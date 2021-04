Siegen: BMW manipuliert – zu viel PS, Auspuff knallt zu laut

Geisweid. Die Polizei zieht in Siegen-Geisweid einen technisch veränderten BMW aus dem Verkehr: Die Motorsoftware wurde unzulässig manuipuliert.

Einen BMW mit unzulässigen technischen Veränderungen hat die Polizei in Geisweid aus dem Verkehr gezogen.

Bereits am Donnerstagabend, 22. April, kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes den weißen BMW im Bereich der Stahlwerkstraße in Geisweid, teilten die Beamten am Dienstag mit. An dem Fahrzeug waren augenscheinlich diverse technische Änderungen durchgeführt worden. Zum Teil habe der 23-jährige Halter die dafür benötigten Genehmigungen auch vorlegen können, so die Polizei. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Beamten allerdings fest, dass die Motorsoftware illegal verändert worden war. Dies habe zu einer Leistungssteigerung von serienmäßig 320 PS auf etwa 370 bis 380 PS geführt.

Schallpegelmessung bestätigt: Abgasanlage deutlich zu laut

Außerdem führe die Manipulation zu extremen Knallgeräuschen aus der Abgasanlage, wenn Gas weggenommen werde, heißt es im Polizeibericht weiter. Eine Schallpegelmessung beim TÜV bestätigte den Verdacht, dass die Anlage durch die Manipulation deutlich zu laut war.

Den Halter erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zudem musste er für die Abschleppkosten seines BMW selbst aufkommen.

