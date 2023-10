Am Siegener Hauptbahnhof wird der Verdachtsfall für einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg untersucht.

Weltkriegsbombe Siegen: Bombenverdacht am Hauptbahnhof – Sondierung läuft

Siegen. Fachleute untersuchen am Hauptbahnhof Siegen einen Verdachtspunkt auf einen möglichen Blindgänger. Ist es ein Kampfmittel, muss evakuiert werden.

Am Hauptbahnhof Siegen hat am späten Montagvormittag, 16. Oktober, die Untersuchung eines möglichen Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Wie berichtet war bei den derzeit laufenden Arbeiten an Hausbahnsteig und Fußgängerunterführung bei routinemäßigen Sondierungen ein Verdachtspunkt entdeckt worden, der von Fachleuten genauer untersucht werden muss.

Bevor im Zuge der Baustelle weitere Arbeiten durchgeführt werden können, muss Klarheit bestehen: Handelt es sich bei dem Objekt tatsächlich um eine nicht gezündete Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, müsste diese entschärft, der Umkreis um den Fundort dazu in einem gewissen Radius komplett evakuiert werden.

