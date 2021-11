Feuer Siegen: Brandanschlag auf Autos in Geisweid? Kripo ermittelt

Geisweid. Anwohner beobachtet in Siegen-Geisweid eingeschlagene Heckscheiben und Feuer im Inneren zweier Fahrzeuge. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres.

Zu einem vermuteten Brandanschlag kam es am Mittwochabend, 10. November, in der Stormstraße an zwei geparkten Autos.

Kurz nach 19 Uhr hörte ein Anwohner einen Knall: Er sah, dass an zwei Fahrzeugen die Heckscheibe eingeschlagen war und es im Inneren brannte. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, bevor die Fahrzeuge ausbrannten.

Laut Auskunft der Polizei hatte es unter jungen Männern einen Streit gegeben, der Vorfall könnte die Folge davon gewesen sein. Die Kriminalpolizei ermittelt.

