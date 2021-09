Siegen: Brandgeruch im Krankenhaus – Feuerwehr rückt aus

Siegen. Feueralarm im Siegener Marienkrankenhaus: Gebrannt hat nichts – das Wetter könnte schuld sein.

Krankenschwestern bemerken am Donnerstag in den frühen Morgenstunden gegen 5.30 Uhr auf der 7. Etage des Marienkrankenhauses in der Kampenstraße Brandgeruch auf dem Flur. Unverzüglich wird die Feuerwehrleitstelle alarmiert, die die Löschzüge der Wache und Siegen-Hain sowie die Drehleiter des Löschzugs Geisweid in Marsch setzt.

Alarm auch auf dem Häusling in Siegen

Ein Trupp ging zur Erkundung in der Etage vor, konnten jedoch kein offenes Feuer entdecken. Wie Einsatzleiter Swen Kosch sagte, war die Ursache des Brandgeruchs auch schnell gefunden. Anwohner vom Häusling hatten in der vergangenen Nacht ebenfalls einen ungewöhnlichen Brandgeruch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Auch dort konnte sie kein Feuer feststellen.

Vermutet wird, dass der Brandgeruch beim Lüften ins Krankenhaus eingedrungen ist. Schuld daran könnte die Inversions-Wetterlage sein, die verhindert, dass Abgase in der Luft nach oben abziehen.

