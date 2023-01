Siegen: Brennenden Gaskocher aus dem Küchenfenster geworfen

Die Fassade eines Wohnhauses „Am Eichert“ in Niederschelden fängt Feuer, nachdem zwei Frauen einen brennenden Gaskocher aus einem Küchenfenster geworfen haben.

Niederschelden. Zwei Frauen werfen einen brennenden Gaskocher aus einem Küchenfenster – und am Ende muss die Feuerwehr in Niederschelden eine Fassade löschen.

Hoher Sachschaden und zwei Verletzte sind die Bilanz eines Feuers in der Straße „Am Eichert“. Die Feuerwehr wurde am Silvesterabend kurz vor 20 Uhr zu einem Fassadenbrand gerufen, zu dem außer rund 40 Einsatzkräften auch zwei Rettungswagen sowie die Polizei ausrückten.

Nach Auskunft der Feuerwehr hatten zwei Frauen in einer Küche im Erdgeschoss mit einem Gaskocher hantiert, der in Brand geriet. Die Frauen warfen das Gerät durch das Küchenfenster nach draußen, wo der Gaskocher Gartenmöbel in Brand setzte. Schließlich griff das Feuer auf die Fassade des Wohnhauses über. Eigene Löschversuche schlugen fehl. Erst die Feuerwehr konnte die Flammen mit einem massiven Löschangriff unter Kontrolle bringen.

Die beiden Frauen wurden im Rettungswagen medizinisch versorgt.

