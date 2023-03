Siegen: Brennender Lebensmittel-Lkw sorgt für Verkehrschaos

Ein Lebensmittel-Lkw steht an der HTS-Abfahrt Geisweid in Flammen.

Geisweid. Verkehrschaos am Dienstagmorgen im Siegener Berufsverkehr: Die HTS musste zwischen Buschhütten und Geisweid gesperrt werden.

Ein brennender Lastwagen hat am frühen Dienstagmorgen für eine Vollsperrung der Hüttentalstraße (HTS, B54) geführt. Um 5.48 Uhr waren die Feuerwehrkräfte aus Kreuztal, Fellinghausen, Buschhütten, Geisweid und von der hauptamtlichen Wache Siegen alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand die Zugmaschine bereits im Vollbrand. Die Flammen griffen schnell auch auf den mit 19 Tonnen Lebensmitteln beladenen Anhänger über.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte jedoch verhindert werden, dass der Auflieger weiter brannte. Mit mehreren Löschgriffen gingen die Brandbekämpfer gegen die Flammen vor und konnten das Feuer schließlich unter Kontrolle bringen. Mit speziellen Werkzeugen wurde zudem die Außenhaut des Anhängers geöffnet, um weitere Glutnester abzulöschen.

Lauter Knall – dann brennt die Fahrerkabine

Die Hüttentalstraße wurde zunächst voll gesperrt. Im Pendelverkehr musste das Löschwasser mit Tanklöschfahrzeugen auf die B 54 gebracht werden. Ein Abschleppunternehmen wurde von der Polizei gerufen, das die Bergung übernahm. Als Straßenbaulastträger wurde der Landesbetrieb Straßen NRW bestellt. Zum einen für die Absicherung, ein weiterer Grund war, dass große Mengen Betriebsstoffe und Löschwasser über die Kanaleinläufe eingelaufen waren.

Wie die Polizei vor Ort erklärte, hatte der 48-jährige Lkw-Fahrer auf der Fahrt in Richtung Siegen kurz vor der Abfahrt Geisweid einen lauten Knall aus dem Motorraum gehört, danach verlor der Lastwagen an Kraft. Der Fahrer konnte das Gespann gerade noch auf den Abfahrtsbereich fahren, dann stand die Fahrerkabine bereits in Flammen. Verletzt wurde der Fahrer nicht. Nach der Vollsperrung leitete die Polizei den Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbei.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland