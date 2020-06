Der Verdächtige greift den Mann in Siegen brutal an. (Symbolfoto)

Kriminalität Siegen: Brutaler nächtlicher Überfall in Hindenburgstraße

Siegen. Ein 34-Jähriger ist nachts in Siegen überfallen und erheblich verletzt worden. Ein Zeuge, der eingreifen wollte, stürzte aus dem Fenster.

Wie die Polizei in Siegen am Montag mitteilt, gingen am frühen Sonntag, 21. Juni, gegen 1.50 Uhr ein 34-Jähriger und ein 33-Jähriger zu Fuß auf der Siegener Hindenburgstraße.

Zwei unbekannte Männer kamen in Höhe des Sausalitos auf die beiden zu. Laut Zeugenaussagen schlug einer der Unbekannten den 34-Jährigen nieder. Dieser ging sofort zu Boden. Der Schläger trat dann gegen den auf dem Boden liegenden Mann. Er verlor das Bewusstsein.

Der Täter stahl aus der Hosentasche vermutlich das Portemonnaie und ein Handy. Ebenso wurde der 33-Jährige geschlagen, er erlitt eine leichte Verletzung. Beide wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Der 34-Jährige kam in ein Siegener Krankenhaus.

Polizei Siegen sucht Täter

Von dem unbekannten Täter gibt es nur eine kurze Beschreibung. Er trug helle Kleidung und eine dunkle Kappe. Weiteres ist nicht bekannt.

Die Auseinandersetzung auf der Straße beobachtete aus dem zweiten Stock eines Gebäudes ein 20-Jähriger. Der stark alkoholisierte junge Mann wollte sich in das Geschehen einmischen und versuchte aus dem Fenster über einen Balkon hinunter auf die Hindenburgstraße zu kommen.

Dabei stürzte er ab und verletzte sich. Der Mann wurde ebenfalls durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Siegener Krankenhaus gebracht.

Die ermittelnden Beamten der Kripo in Siegen erhoffen weitere Hinweise und Zeugen unter der Rufnummer 0271/7099-0.

