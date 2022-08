Siegen: Brutaler Überfall in der Stadt bei „Aktenzeichen XY“

Siegen. Ein rücksichtsloser Raubüberfall in der Siegener Innenstadt ist erneut Thema bei „Aktenzeichen XY“. Drei Männer sind Opfer heftiger Attacke.

Ein schwerer Raubüberfall, der sich in der Hindenburgstraße ereignete, ist erneut Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“, diesmal in der Kategorie „XY gelöst“.

Nachdem der Sender Mitte Januar über die Geschehnisse im Sommer 2020 in Siegen berichtet hatte, gingen zahlreiche Hinweise bei der Kreispolizeibehörde ein. Auch dank derer hatten die Beamten im März zwei mutmaßliche Hauptverdächtige ermittelt. Der Vorwurf lautet schwere Körperverletzung.

Der Überfall in der Siegener Innenstadt ist Thema Mitte Januar im ZDF. Foto: ZDF

Die Tat geschah in der Nacht zum 21. Juni 2020 in der Siegener Innenstadt. Drei damals 35, 34 und 33 Jahre alte Männer waren gegen 1.50 Uhr zu Fuß auf der Hindenburgstraße unterwegs. Die drei Fußballfans waren zuvor aus einer Gaststätte in der Fürst-Johann-Moritz-Straße gekommen und gingen über die Hindenburgstraße Richtung Cinestar. Dabei mussten sie eine größere Personengruppe, etwa 15 Männer, passieren, die in Höhe einer Cocktailbar herumstanden. Beim Vorbeigehen kam es zu einem kurzen verbalen Streit zwischen dem 35-Jährigen und Mitgliedern der Gruppe, aus der heraus erfolglos versucht wurde, dem 35-Jährigen ein Bein zu stellen, der davon nichts mitbekam.

Polizei Siegen: Opfer erleidet schwere Augenverletzung

Der 33-jährige Freund, der ein Stück dahinter ging, hatte das beobachtet und forderte die Gruppe auf, die Aggressionen zu unterlassen. Daraufhin erhielt er eine Backpfeife von einem Unbekannten aus der Gruppe. Er ging zur Seite, um die Polizei zu rufen, wurde aber wohl von mehreren Gruppenmitgliedern von hinten angegriffen: Er ging zu Boden, wurde dort mit mehreren Fußtritten malträtiert und erlitt schwere Verletzungen, unter anderem ein bleibendes Augenleiden.

Die beiden Freunde wollten ihm helfen, dabei wurde der 34-Jährige von vermutlich zwei Männern aus der Gruppe attackiert. Auch er stürzte und wurde am Boden liegend mehrfach getreten, bis er bewusstlos wurde. Dem Schwerverletzten wurde das Portemonnaie geraubt. Auf den 35-Jährigen gingen ebenfalls mehrere Personen los; er flüchtete, wurde anfangs verfolgt und bedroht.

Siegener Zeuge will helfen und stürzt von Balkon

Die Auseinandersetzung auf der Straße beobachtete ein damals 20-jähriger Zeuge aus dem zweiten Stock eines Gebäudes an der Hindenburgstraße. Der stark alkoholisierte Mann wollte sich einmischen und versuchte aus dem Fenster über einen Balkon hinunter auf die Straße zu kommen. Dabei stürzte er ab und verletzte sich. Als die Polizei wenige Minuten später mit mehreren Streifenwagen eintraf, war die Gruppe um die Täter bereits verschwunden.

Die Sendung wird im ZDF am Mittwoch, 3. August, 20.15 Uhr live ausgestrahlt.

