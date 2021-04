Der Bühltunnel in Siegen-Niederschelden ist für kurze Zeit voll gesperrt.

Verkehr Siegen: Bühltunnel auf HTS am Nachmittag voll gesperrt

Niederschelden. Der Bühltunnel auf der HTS in Siegen-Niederschelden wird für kurze Zeit vollständig gesperrt. Das sorgt für Verkehrsbehinderungen.

Die halbseitige Sperrung des Bühltunnels auf der HTS in Fahrtrichtung Kreuztal muss wegen weitergehender Arbeiten im Bauablauf kurzfristig um einen Tag verlängert werden.

Laut Angaben des Landesbetriebs Straßen NRW dauert sie voraussichtlich bis Freitag, 23. April, 14 Uhr an. Zusätzlich sind am Donnerstagnachmittag, 22. April, Arbeiten mit einem Kranwagen notwendig, wofür der Bühltunnel in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden muss.

Siegen: Vollsperrung beginnt um 14 Uhr

Die Vollsperrung erfolgt voraussichtlich ab etwa 14 Uhr und wird ca. ein bis zwei Stunden andauern. Die Umleitung über die Siegtalstraße bleibt weiterhin bestehen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.