Bürgerfest Siegen: Bürgerfest in Geisweid lockt viele Besucher

Geisweid. Endlich nach zwei Jahren Pandemie gab es in Geisweid wieder eine Partymeile, denn am Sonntag fand das langersehnte Bürgerfest statt und lockte Tausende von Besucher in die Straßen rund um den Marktplatz.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Los ging es um 11 Uhr zunächst noch nicht mit vielen Besuchern, doch nach Mittag gab es einen großen Ansturm. Nach der offiziellen Eröffnung durch Siegens Bürgermeister Steffen Mues, der den Mitgliedern der Werbegemeinschaft Geisweid und der Arbeitsgemeinschaft der Vereine Klafeld-Geisweid-Dillnhütten dankte, war der Fassbieranstich obligatorisch. Musikalische Unterhaltung kam auch diesmal wieder vom Spielmannszug Dreis-Tiefenbach. In der Rijnsburger- sowie der Rathausstraße präsentierten sich zahlreiche Vereine und hier konnte der Besucher bei einem Krammarkt allerlei Krimskrams finden. In der Röntgenstraße und auch in der Bahnhofstraße gab es Vorführungen verschiedenen Sportvereine.

+++ Lesen Sie auch: Geisweid bekommt Aldi – und ein schickes neues Wohnquartier ++

Auf der Bühne werden Musik und Tanz geboten. Foto: Jürgen Schade

Musik und Tanz und viele Vereine

Das Deutsche Rote Kreuz bot auch diesmal wieder ihre Erbsensuppe aus der Gulaschkanone und die Marktstraße war für die Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, DRK, Malteser und Technisches Hilfswerk eingeplant. Sie präsentierten ihre Fahrzeuge und Gerätschaften. Im gesamten Zentrum fanden sich Stände und Präsentationen von mehr als 20 Geisweider Vereine, wovon die meisten für das leibliche Wohl der Besucher bestens gesorgt hatten. Auf der Bühne am Geisweider Rathaus gab es Live-Musik vom Duo Leuchtfeuer und das Duo Katti unterhielt das Publikum mit kölschen Klänge.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: So soll das neue Polizeigebäude in Geisweid aussehen +++

Nachmittags gab es Tanzvorführungen mit Laien-Tänzern einer Tanzschule. Und wer auf der Suche nach einem neuen Auto war, der konnte unter verschiedenen Modellen sich schon einmal seine Favoriten aussuchen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland