Siegen: Bürgerinitiative gegen Wohncontainer für Obdachlose

Siegen. Wie „Aussätzige“ würden die Betroffenen an den Stadtrand verbannt, werfen die Anwohner der Stadt vor.

Die Anwohner des geplanten Wohncontainer-Standorts für Obdachlose haben eine Bürgerinitiative gegründet. Sprecher der Bürgerinitiative Leimbachtal („BILT“) ist der FDP-Kommunalpolitiker Guido Müller. Die Anwohner wehren sich gegen die Notunterkunft, in der acht „Systemsprenger“ untergebracht werden sollen, die in Gemeinschaftsunterkünften Konflikte verursachen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Keine bessere Lösung?

In einem ersten Schritt hat die Initiative die Vorsitzenden der Ratsfraktionen zu einem Ortstermin eingeladen – zu dem Schnellimbiss, der ebenfalls auf dem Gelände zwischen Leimbachstadion und P+R-Platz steht.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Projekt für Wohnungslose stößt auf Widerstand +++

Die Bürgerinitiative vertritt die Auffassung, dass das Gebäude nicht genehmigt werden darf. Der Standort am Waldrand sei städtebaulicher Außenbereich, dort wären ausnahmsweise nur Unterkünfte für Geflüchtete un̈d Asylbegehrende möglich. „Wie viele Container sollen an welchen Stellen noch gebaut werden müssen? Gibt es für die Sorge um derart kranke Menschen keine bessere Lösung, als die Unterbringung in Containern am Stadtrand? Welches Licht wirft so eine Entscheidung auf unsere Stadt?“

Anwohner erwägt Klage gegen Baugenehmigung

Es sei „nicht nachvollziehbar, warum suchtkranke Menschen nicht in einer staatlichen Einrichtung betreut werden können, sondern in Wohncontainer an die Tore der Stadt verbannt werden sollen“, heißt es in einem Schreiben an Bürgermeister Steffen Mues. „Diese Menschen werden als Aussätzige deklassiert und ersichtlich ihrem Schicksal überlassen.“

+++ Lesen Sie auch: Stadt Siegen: Aggressive „Systemsprenger“ in Einzelcontainer +++

Als Anwohner hat Guido Müller Akteneinsicht in die Bauakte beantragt. „Ich werde – zusammen mit den weiteren betroffenen Anwohnern – über weitere rechtliche Schritte entscheiden.“ Möglicherweise werde er gegen die Baugenehmigung klagen und den Rat mit einer Eingabe befassen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland