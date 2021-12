Siegen: Bürgermeister erfüllt Weihnachtswunsch Riesen-Teddy

Siegen. 940 Geschenkwünsche erfüllt die Alternative Lebensräume Siegen mit der Aktion Herzklopfen. Steffen Mues übernimmt „Teddy groß“ einer 8-Jährigen.

Im 15. Jahr der Aktion „Herzklopfen“ von AliBaba der Alternativen Lebensräume GmbH wurden vor dem Siegener Rathaus zwei letzte Geschenke überreicht: Eines vom Büro des Bürgermeisters und eines von Steffen Mues selbst, der als Schirmherr und Pate jährlich an der Aktion Herzklopfen teilnimmt. Rund 940 Wünsche gingen in diesem Jahr bei der sozialen und gemeinnützigen Trägerin ein, die allesamt erfüllt werden können, auch der nach dem „Teddy groß“ für ein achtjähriges Mädchen.

Steffen Mues freut sich, dass aus der kleinen Idee über 15 Jahre eine solche mitfühlende Welle für die Kinder geworden ist.

Geschäftsführerin Sonja Becker lobte die Beteiligung aller Wunsch-Patinnen und -Paten. Wie engagiert die Bürger sind, betonte Steffen Mues: „Die Hilfsbereitschaft im Ehrenamt ist in Siegen herausragend.“ Sonja Becker sagte: „Durch diese Gesten des Miteinanders tritt besonders in der aktuellen Zeit die Freude wieder in den Vordergrund, die spürbar wird, wenn die Geschenke ihren Bestimmungsort erreichen.“

