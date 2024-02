Siegen: Bürgermeisterin in Plüsch-Handschellen – die Fotos

Siegerland In Siegen und Umgebung übernehmen die Weiber das Regiment. Unsere Fotos mit Närrinnen in Siegen, Netphen und Freudenberg.

Altweiber im Siegerland: In vielen Ortschaften haben die jecken Weiber das Zepter übernommen und ausgelassen gefeiert.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

In Freudenberg stürmten zum sechsten Mal die Frauen des 1. KVO 16 (Karnevals-Verein Oberheuslingen - die 16 steht fürs Gründungsjahr) das Rathaus. Doch um Bürgermeisterin Nicole Reschke zu entführen, brauchte es lange, denn sie leistete Widerstand und hatte sich in einem anderen Flur versteckt, während Mitarbeiter des Ordnungsamts vor ihrem Büro Spalier standen. Mit kräftigen Paukenschlägen und dem Schlachtruf „Heiland Alaska“ übernahmen die „alten“ Weiber das Regiment, nachdem die Männer die Flucht ergriffen hatten. Die Rathaus-Chefin ließ sich in Plüsch-Handschellen in die Altstadt abführen, wo im Hotel „Zur Altstadt“ zahlreiche Kölsch geleert wurden. Zum Feiern hatten dann auch die Männer wieder Zutritt.

Kostümprämierung in Hainchen

In Hainchen feierten rund 50 Frauen zum zweiten Mal Altweiber mit dem Heimat- und Bürgerverein im Bürgerhaus. Verkleidet trafen die Frauen ein, die tolle Kostüme gekauft oder selbst genäht hatten. Am späten Abend stand die Prämierung des schönsten Kostüms an. Auch hatten die Frauen selbst den Thekendienst übernommen. Gefeiert wurde bis spät in die Nacht.

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Ein Höhepunkt bei der Festsitzung des Käner-Karneval-Club in der Weißtalhalle: Die KKC-Damen „Dia de los muertos“. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Ausgelassener Frauenkarneval der kfd Wilnsdorf im Martiniheim. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Ausgelassener Frauenkarneval der kfd Wilnsdorf im Martiniheim. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Ausgelassener Frauenkarneval der kfd Wilnsdorf im Martiniheim. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Ausgelassener Frauenkarneval der kfd Wilnsdorf im Martiniheim. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Ausgelassener Frauenkarneval der kfd Wilnsdorf im Martiniheim. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Ausgelassener Frauenkarneval der kfd Wilnsdorf im Martiniheim. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Ausgelassener Frauenkarneval der kfd Wilnsdorf im Martiniheim. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Ausgelassener Frauenkarneval der kfd Wilnsdorf im Martiniheim. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Ausgelassener Frauenkarneval der kfd Wilnsdorf im Martiniheim. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Ausgelassener Frauenkarneval der kfd Wilnsdorf im Martiniheim. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Ausgelassener Frauenkarneval der kfd Wilnsdorf im Martiniheim. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Ausgelassener Frauenkarneval der kfd Wilnsdorf im Martiniheim. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Sehr gute Stimmung beim Frauenkarneval im Gernsdorfer Bürgerhaus. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Sehr gute Stimmung beim Frauenkarneval im Gernsdorfer Bürgerhaus. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Sehr gute Stimmung beim Frauenkarneval im Gernsdorfer Bürgerhaus. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Sehr gute Stimmung beim Frauenkarneval im Gernsdorfer Bürgerhaus. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Sehr gute Stimmung beim Frauenkarneval im Gernsdorfer Bürgerhaus. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Sehr gute Stimmung beim Frauenkarneval im Gernsdorfer Bürgerhaus. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Sehr gute Stimmung beim Frauenkarneval im Gernsdorfer Bürgerhaus. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Sehr gute Stimmung beim Frauenkarneval im Gernsdorfer Bürgerhaus. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Sehr gute Stimmung beim Frauenkarneval im Gernsdorfer Bürgerhaus. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Sehr gute Stimmung beim Frauenkarneval im Gernsdorfer Bürgerhaus. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Sehr gute Stimmung beim Frauenkarneval im Gernsdorfer Bürgerhaus. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Sehr gute Stimmung beim Frauenkarneval im Gernsdorfer Bürgerhaus. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Sehr gute Stimmung beim Frauenkarneval im Gernsdorfer Bürgerhaus. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Sehr gute Stimmung beim Frauenkarneval im Gernsdorfer Bürgerhaus. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Sehr gute Stimmung beim Frauenkarneval im Gernsdorfer Bürgerhaus. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Sehr gute Stimmung beim Frauenkarneval im Gernsdorfer Bürgerhaus. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Festsitzung des Käner-Karneval-Club KKC in der Weißtalhalle. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Festsitzung des Käner-Karneval-Club KKC in der Weißtalhalle. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Festsitzung des Käner-Karneval-Club KKC in der Weißtalhalle. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Festsitzung des Käner-Karneval-Club KKC in der Weißtalhalle. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Festsitzung des Käner-Karneval-Club KKC in der Weißtalhalle. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Festsitzung des Käner-Karneval-Club KKC in der Weißtalhalle. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Festsitzung des Käner-Karneval-Club KKC in der Weißtalhalle. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Festsitzung des Käner-Karneval-Club KKC in der Weißtalhalle. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Festsitzung des Käner-Karneval-Club KKC in der Weißtalhalle. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Festsitzung des Käner-Karneval-Club KKC in der Weißtalhalle. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Festsitzung des Käner-Karneval-Club KKC in der Weißtalhalle. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Festsitzung des Käner-Karneval-Club KKC in der Weißtalhalle. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Festsitzung des Käner-Karneval-Club KKC in der Weißtalhalle. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Festsitzung des Käner-Karneval-Club KKC in der Weißtalhalle. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Festsitzung des Käner-Karneval-Club KKC in der Weißtalhalle. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Festsitzung des Käner-Karneval-Club KKC in der Weißtalhalle. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Festsitzung des Käner-Karneval-Club KKC in der Weißtalhalle. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Festsitzung des Käner-Karneval-Club KKC in der Weißtalhalle. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Festsitzung des Käner-Karneval-Club KKC in der Weißtalhalle. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Festsitzung des Käner-Karneval-Club KKC in der Weißtalhalle. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Festsitzung des Käner-Karneval-Club KKC in der Weißtalhalle. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Festsitzung des Käner-Karneval-Club KKC in der Weißtalhalle. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Karneval in Siegen/Siegerland: Die besten Festsitzungs-Fotos Festsitzung des Käner-Karneval-Club KKC in der Weißtalhalle. Foto: Jürgen Schade / Siegen

Party in Kaan-Marienborn und im Irle-Festzelt

In die Weißtalhalle in Kann-Marienborn hatte Martin Horne eingeladen. Rund 200 Besucher waren gekommen, um ausgelassen zu feiern. Ein DJ sorgte für die nötige musikalische Stimmung, die zehnköpfige Tanzgruppe „Mania“ aus Niederdielfen unterhielt von der Bühne aus. Rosalie und Lysine Biegel ernteten viel Beifall als Funkenmariechen.

Zum 20. Mal fand im 1000 Besucher fassendes Festzelt die Altweiberfete auf dem Gelände der Irle-Brauerei statt. Jan Klappert und Klar-Event führten Regie. 1000 Närrinnen und Narren feierten ausgelassen zur Musik von DJ Marco bis spät in die Nacht.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland