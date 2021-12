Siegen: Buntes Programm im Siegerlandmuseum vor Weihnachten

Siegen. Es weihnachtet im Siegerlandmuseum Siegen: Adventskalender, Illumination und ein Tannenbaum mit persönlichen Geschichten stehen auf dem Programm.

Im Siegerlandmuseum weihnachtet es – drinnen und draußen. Passend dazu haben sich die Verantwortlichen einiges ausgedacht.

Unter dem Titel „Wir öffnen Türen! Der Adventskalender des Siegerlandmuseums“ erwartet Interessierte ein filmischer Adventskalender. Hinter 24 Originaltüren des Siegerlandmuseums erscheinen spannende Geschichten, kostbare Objekte und außergewöhnliche Orte – vorgestellt von der neuen Museumsleiterin Dr. Karin Kolb. Zu finden sind die Videos auf dem Youtube-Kanal „Siegerlandmuseum Siegen“, über die Website www.siegerlandmuseum.de oder über die Instagram-Seite des Museums.

Seit dem 1. Dezember ist das Obere Schloss weihnachtlich illuminiert – die stimmungsvolle Beleuchtung wird möglich dank des Sponsorings der Westenergie.

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit ist die bereits erwartete, aktualisierte zweite Auflage des Katalogs „[Mehr als] 75 Meisterwerke im Siegerlandmuseum“ erschienen, herausgegeben vom Verein der Freunde und Förderer des Siegerlandmuseums in Kooperation mit der Stadt Siegen. Anlass ist der 75. Geburtstag des Vereins der Freunde und Förderer des Siegerlandmuseums. Zum Preis von 24,90 Euro kann der Katalog an der Kasse des Siegerlandmuseums erworben werden.

Gestartet ist bereits die Aktion „Weihnachtsbaum der persönlichen Geschichten“ . Eine über vier Meter hohe Weihnachtstanne wartet im Foyer des Siegerlandmuseums auf Weihnachtsschmuck und persönlichen Erinnerungen, die damit verbunden sind: „Vielleicht haben Sie eine ganz besondere Tradition zu Weihnachten, von der ein kleiner Gegenstand erzählen kann? Ist Ihnen etwas kostbar, weil es Sie an jemand Besonderen erinnert?“, heißt es in dem Aufruf. Die Geschichte wird zum Nachlesen ausgelegt, auf Webseite und Instagram veröffentlicht. Das Erinnerungsstück schmückt den Baum. „Wir werden gut auf Ihr Erinnerungsstück aufpassen. In der zweiten Kalenderwoche des neuen Jahres können Sie es wieder mit nach Hause nehmen“, so Dr. Karin Kolb.

