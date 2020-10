Siegen/Burbach: Diebe stehlen Werkzeuge von Baustelle

Die Polizei in Siegen bittet um Mithilfe bei der Aufklärung der Taten. (Symbolbild)

Siegen-Wittgenstein. Die Täter schlugen in Siegen und Burbach am Wochenende zu. Bislang fehlt von ihnen jede Spur, so die Polizei. Der Schaden ist beträchtlich.

Unbekannte Täter haben zwischen Freitagabend, 16. Oktober, und Montagmorgen, 19. Oktober, auf einer Baustelle in Burbach-Lippe diverse Werkzeuge entwendet.

Ein Mitarbeiter der Baufirma stellte bei Dienstbeginn am Montag fest, dass die Tür zum Lagerraum der Werkzeuge aufgebrochen war, teilt am Dienstag die Polizei in Siegen mit. Aus dem Raum entwendeten die Täter nach ersten Erkenntnissen ein Schneidwerkzeug, eine Presse, zwei Lampen sowie ein Radio. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Weiterer Diebstahl in Siegen

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich zwischen Samstagnachmittag, 17.Oktober, und Montagmorgen, 19. Oktober, in Siegen. Ebenfalls unbekannte Täter brachen im Industriegebiet Martinshardt einen Container auf und klauten ein Reinigungsgerät der Firma Kärcher im Wert von 600 Euro.

Hinweise bitte direkt an die Kripo in Siegen unter der Telefonnummer 0271/7099-0.

