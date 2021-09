Der verwitterte und in die Jahre gekommene alte Pavillon wird abgerissen. Der neue Musikpavillon, entworfen vom Berliner Architekturbüro Sauerzapfe, soll ab 2023 mit einem reichhaltigen Bühnenprogramm Besucherinnen und Besucher in den Park locken.

Denkmal Siegen: Busch-Brüder ziehen in den Schlosspark um

Siegen. Vorher werden Vandalismusschäden beseitigt. Der Umzug wird nötig, weil im Herrengarten in Siegen der Abrissbagger anrückt.

Die seit 2017 oberhalb der Treppenanlage am Siegufer beheimateten Figuren der in Siegen geborenen Musiker-Brüder Fritz und Adolf Busch sind mit Hilfe der städtischen Grünflächenabteilung demontiert und zur fachgerechten Restaurierung nach Witten gebracht worden. Dort sollen sie im Auftrag von KulturSiegen im Lechnerhof, dem Atelier der Künstlerin Christel Lechner, von Verschmutzungen, vor allem dem von Unbekannten aufgebrachten silbrigen Farbüberzug an der Figur des Geigers Adolf Busch (1891-1952), befreit und farblich restauriert werden.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Im Sommer 2018 komplett zerstört

Die aus einem Betonkern bestehende, rund 350 Kilo schwere Figur des Dirigenten Fritz Busch (1890-1951) war im Sommer 2018 komplett zerstört und im Dezember 2018 in einer rekonstruierten Neufassung zwischen Siegufer und Herrengarten neu aufgestellt worden. Im Vorfeld des in Kürze beginnenden Abrisses des ehemaligen Geschäftszentrums Herrengarten sind die Plastiken, die von Christel Lechner bewusst ohne glorifizierenden Pathos gemäß dem Figurenprogramm ihres Ateliers als freundliche und nahbare „Alltagsmenschen“ gestaltet worden sind, nun erstmal aus dem Stadtbild entfernt worden.

+++ Lesen Sie auch: Herrengarten-Sitzelement in Siegen aus Beton oder nicht?

Platz am neuen Musikpavillon beim Oberen Schloss in Siegen

Wieder für die Siegener Bevölkerung sichtbar werden sollen sie voraussichtlich ab Herbst nächsten Jahres an ihrem neuen Bestimmungsort, dem Schlosspark. Der Kulturausschuss der Stadt hatte im April diesen Jahres beschlossen, dass die Figuren der international anerkannten Musiker zukünftig mit Blick auf den neu zu errichtenden Musikpavillon am Rande der Blumenwiese des Schlossparks ihre endgültige Bleibe finden sollen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland