Siegen: Busfahren an Rosenmontag? Schwieriger als sonst

Siegen Viele Schulen machen Rosenmontag zum beweglichen Ferientag. Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr im Siegerland.

Rosenmontag und die Brückentage im Mai sind die Favoriten der meisten Schulen im Siegerland für die beweglichen Ferientage.

Deshalb fahren die Busse der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) am Montag, 12. Februar, am Freitag, 10. Mai, – das ist der Tag nach Christi Himmelfahrt – sowie am Freitag, 31. Mai, – das wiederum ist der Tag nach Fronleichnam – nach Ferienfahrplan. In den Fahrplänen und auf den Haltestellenaushängen sind die Ferienanmerkungen an der Kennzeichnung F auszumachen.

Stift-Keppel-Schüler haben Unterricht

Ergänzende Fahrten gibt es an Rosenmontag zum Gymnasium Stift Keppel in Allenbach. Dort findet Unterreicht statt, heißt es dazu in einer Mitteilung. Am Faschingsdienstag wird auf den SB-, R-, L- und C-Linien einheitlich das Fahrplanangebot nach „Schultagen in NRW“ gefahren.

