Siegen: Busse fahren trotz Corona in die Nacht hinein

Um 23.55 Uhr nach Deuz, um 0.03 Uhr nach Wilnsdorf, um 0.07 Uhr zum Haardter Berg, um 0.10 Uhr nach Kreuztal: Die Abfahrtstafel am Siegener ZOB reicht tief in die Nacht hinein. Oder gar noch um 0.40 Uhr von Kreuztal nach Siegen: Wer will da in Zeiten von Corona, 23-Uhr-Sperrstunde und drohendem Lockdown so spät noch hin?

Das sagt der ZWS

Günter Padt, Geschäftsführer des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS) ist entschlossen: Einen Lockdown im Nahverkehr, wie es ihn im März und April gegeben hat, wird es nicht noch einmal geben. Damals hatten die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) ihren Betrieb um 22.30 Uhr, am Anfang sogar schon um 20 Uhr, eingestellt. „Der ÖPNV muss verlässlich sein“, fordert Günter Padt, bei Wind, Wetter – und eben auch Corona, „und wenn es nur für ein paar Leute ist.“ Seine Sorge: Wenn erst einmal begonnen wird, den Fahrplan zu kürzen, werden die Menschen, die an den Haltestellen stehen gelassen werden, umsteigen: „Am Ende des Tages fahren alle wieder mit dem eigenen Pkw.“

Anders als im Frühjahr hat der ZWS diesmal die Möglichkeit, seine Haltung durchzusetzen. Die VWS fahren derzeit nicht auf eigene Rechnung, sondern mit „öffentlichem Dienstleistungsauftrag“ des ZWS. Das sichert den Verkehrsbetrieben einen Anspruch aus dem Corona-Rettungsschirm, mit dem Fahrgeldeinbußen ausgeglichen werden sollen. Denn die Einnahmen aus dem Ticketverkauf, sagt VWS-Chef Klaus-Dieter Wern, „haben sich gewaltig nach unten entwickelt.“

Glücklich ist der Unternehmer mit der Haltung seines Auftraggebers nicht: „Ich muss den Befehl ausführen. Aber nachts wird heiße Luft durch die Gegend gefahren“, stellt Klaus-Dieter Wern fest. Besonders am Wochenende, wenn die sechs Nachtbuslinien auf Tour gehen. Auch im September gab es noch kein nennenswertes neues Nachtleben: Die N 2 nach Gosenbach verkauft in einer Nacht drei Fahrscheine, die N 6 nach Wilnsdorf sechs. Und jetzt: Sperrstunde um 23 Uhr, erste Abfahrt 0.10 Uhr, und dann Stunde für Stunde bis 4 Uhr. Die Nachtbusse, stellt ZWS-Geschäftsführer Günter Padt klar, sind nicht nur für Kneipengänger da: „Da fahren auch Berufstätige mit.“

So geht es den VWS

VWS-Eigentümer Klaus-Dieter Wern könnte es egal sein: Die Nachtbusse bezahlt der Kreis. Und auch für den Uni-Verkehr ist die Finanzierung gesichert – auch wenn die UX-Linien derzeit ebenfalls mehr oder weniger leer zwischen den Campus hin- und herfahren. „Aber es muss doch auch im nächsten Jahr weitergehen“, sagt Wern, nach Corona. Denn das Problem, dass die Einnahmen die Kosten nicht decken, hatten die VWS auch schon vor der Pandemie.

Seit der neue Nahverkehrsplan gilt, für den die VWS alle Linienkonzessionen bekommen haben. „Ich habe Sorge, dass wir das eigenwirtschaftlich nicht mehr hinbekommen.“ Die Hoffnung auf ein durch den Kreis massenhaft subventioniertes Familienticket muss Klaus-Dieter Wern auch vorerst aufgeben. Gutachter haben vorgerechnet, dass die VWS und die anderen Verkehrsunternehmen gar nichts gewinnen würden. Denn das kostenlose Ticket bekämen auch die derzeitigen Fahrgäste, die dann eben keine Fahrscheine mehr kaufen. „Kannibalisierung“ nennt man das.

Die Abkehr vom Bus bekommen die VWS nicht nur in den Nachtstunden zu spüren. Sondern jetzt, nach den Ferien, auch am frühen Morgen. „Teilweise sind die Busse noch voll“, berichtet Klaus-Dieter Wern. Zunehmend entscheiden sich Eltern aber, ihre Kinder aus Gründen des Gesundheitsschutzes selbst zur Schule zu bringen. „Ich kann das nachvollziehen“, sagt Wern. Nur: Die, die im Bus sitzen, kommen auch nur noch mit Mühen an. Ob Rassberg, Giersberg, FJM oder das Weidenauer Evau: „Wir haben gar keine Möglichkeit mehr, zu den Haltestellen durchzukommen.“ Weil die Elterntaxis die Durchfahrt blockieren. „Eine Katastrophe.“ Noch eine.

