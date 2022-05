Siegen: Busunfall sorgt für Chaos – HTS-Abfahrt gesperrt

Der Unfall sorgt in Siegen für erhebliche Verkehrsprobleme.

Siegen. Die Kollision von zwei Bussen an Kochs Ecke sorgt derzeit für erhebliche Verkehrsbehinderungen in Siegen. Die Aufräumarbeiten laufen.

Ein Busunfall an Kochs Ecke sorgt am Freitag, 20. Mai, für ein wahres Verkehrschaos in Siegen. Die Polizei sperrte die HTS-Abfahrt City-Galerie.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Auf der Berliner Straße war aus bislang ungeklärter Ursache ein Linienbus auf einen weiteren aufgefahren und hatte dieses enorm beschädigt. Erhebliche mengen Motoröl ergossen sich auf die Fahrbahn. Einheiten der Feuerwehr rückten aus und fingen die Betriebsstoffe auf.

Siegen: Bergungsarbeiten dauern an

Weder der 68 Jahre alte Fahrer des vorderen Busses, noch der 45-jährige Fahrer des hinteren Busses wurden verletzt. Auch sind keine verletzten Fahrgäste zu beklagen. Die Busse mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Polizei beziffert den Schaden auf mehrere 10.000 Euro.

Die Arbeiten dauern noch an.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Feuerwehrleute fangen Betriebsstoffe auf. Foto: Jürgen Schade

Die Polizei sperrt auch eine HTS-Abfahrt. Foto: Jürgen Schade

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland