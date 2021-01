Siegen: Carsten Jochum wird Geschäftsführer der Kinderklinik

Carsten Jochum (links) ist neuer Geschäftsführer der DRK-Kinderklinik in Siegen. Interimsgeschäftsführer Dr. Martin Horchler gratuliert.

Siegen. Carsten Jochum ist der neue Geschäftsführer der DRK-Kinderklinik am Wellersberg. Der gebürtige Siegener kehrt damit in seine Heimat zurück.

Die DRK-Kinderklinik stellt mit Carsten Jochum am Freitag ihren neuen Geschäftsführer vor. Der Diplom-Gesundheitsökonom tritt den Posten Mitte März an.

Carsten Jochum, der zuletzt die Malteser-Krankenhäuser in Köln und Bonn als Krankenhausgeschäftsführer verantwortet hat, kommt als gebürtiger Siegener wieder zurück in die Heimat, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Der 49-jährige Vater von vier Kindern „wurde aufgrund seiner Krankenhausexpertise vom Aufsichtsrat der DRK-Kinderklinik ausgewählt“, heißt es weiter. „Wir sind sehr froh, mit Carsten Jochum einen sehr erfahrene Person für diese wichtige Position gefunden zu haben“, sagt Dr. Hasan Sürgit, Aufsichtsratsvorsitzender der Kinderklinik. „Er kennt die Mentalität der Menschen aus der Region und hat durch seine erste Ausbildung als Kinderkrankenpfleger auch das Verständnis für die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer Eltern.“

Siegen: Neuer Geschäftsführer freut sich auf Arbeit an der DRK-Kinderklinik

„Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung in meiner alten Heimat“, betont Carsten Jochum. „Die DRK-Kinderklinik Siegen hat einen guten Ruf, ist breit aufgestellt und mit ihren motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehe ich eine gute gemeinsame Perspektive als spezialisierte Fachklinik in Siegen-Wittgenstein und darüber hinaus.“ Der derzeitige Interimsgeschäftsführer und Vorstand des DRK Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein, Dr. Martin Horchler, wird der Kinderklinik als Generalbevollmächtigter in den nächsten Monaten erhalten bleiben. „Er wird sich wichtigen Projekten widmen und eine gute Übergabe und Einarbeitung des neuen Geschäftsführer sicherstellen“, heißt es abschließend.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Siegen und Umgebung finden Sie hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.