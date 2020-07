Natur Siegen: CDU-Kreistagsfraktion begutachtet Wald in Eisern

Eisern. CDU-Besuch besucht die Waldgenossenschaft in Eisern. Die Borkenkäferplage bleibt ein großes Thema im Siegerland

„Der Umgang hier mit dem Wald ist schon vorbildlich,“ lobte Thomas Schmidt, Revierleiter für den Forstbetriebsbezirk Eiserfeld die Waldgenossenschaft Eisern. Dort war die CDU-Kreistagsfraktion gemeinsam mit Landratskandidat Arne Fries und Bundestagsabgeordnetem Volkmar Klein im Rahmen ihrer Reihe „Fraktion vor Ort“ zu Besuch.

Willi Brandl, seit 1987 Waldvorsteher, freute sich über das Interesse und stellte mit gewissem Stolz sein „Waldreich“ vor. 34 Laubholzarten und 14 unterschiedliche Nadelhölzer sind hier zu finden, vor über vier Jahrzehnten wurden hier schon Douglasien gepflanzt. Als 1996 das Pflanzencamp Burgholz in Wuppertal aufgelöst wurde, übernahmen die Eisener zahlreiche Bäume von dort, wie die lindenblättrige japanische Birke oder die Esskastanie. Für Brandl steht fest: „Wir brauchen für die Zukunft einen Baumartenwechsel und ein verändertes waldbauliches Vorgehen.“

Borkenkäfer großes Thema im Siegerland

„Stürme, Trockenheit, Käfer – der Wald verändert sich, der Waldzustandsbericht zeigt besorgniserregende Werte, der Klimawandel ist in unserer Landschaft zu sehen und zu spüren,“ hatte Bernd Brandemann, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion zur Begrüßung ausgeführt. „Wälder im Klimawandel“ sei eine große Herausforderung. Mit konkreten Daten wartete Thomas Schmidt (Wald und Holz NRW) auf. Im Bereich der Waldgenossenschaft sein die Durchschnittstemperatur von 8,2 Grad auf 9,5 Grad gestiegen. Die Niederschlagsmenge sei in den letzten zwei Jahren im Jahresmittel von durchschnittlich 1100 mm auf 765 mm gesunken. Die „standortgerechte Baumauswahl“ sei das Zauberwort für die Zukunft, so Brandl.

Ein weiteres großes Thema: der Borkenkäferbefall. Der Schadholzeinschlag führt zu deutlich sinkenden Holzpreisen. Öffentliche Hilfen für die Wiederaufforstung seien dringend notwendig. „Wir haben große Hochachtung vor ihrer nachhaltigen Arbeit,“ dankte Jutta Capito, Vorsitzende des Kreis-Umweltausschusses, für die vielfältigen Informationen. Ihr Fazit: „Zukunftssicherung unserer Forsten ist eine der ganz wichtigen politischen Aufgaben.“

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.