Siegen: CDU nennt Kritik von Grünen-Politikerin „billig“

Siegen-Wittgenstein Laura Kraft von den Grünen geht die CDU wegen des Haushalts-Urteils an. Der Kreisverband Siegen-Wittgenstein schießt scharf zurück.

Die CDU Siegen-Wittgenstein weist Vorwürfe der Grünen-Bundestagsabgeordneten Laura Kraft entschieden zurück. Diese hatte die Unionsparteien sehr deutlich für ihre Klage gegen den Klima- und Transformationsfonds kritisiert: Aufgrund dessen würden mehrere Milliarden Euro für Klimaschutzvorhaben fehlen – und das Geld für die Sanierung mehrerer Schwimmbäder in Siegen-Wittgenstein. Weil das Bundesverfassungsgericht die Mittelumschichtung für den zweiten Nachtragshaushalt 2021 für unzulässig erklärt habe, stünden nun nämlich auch im Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ weniger Mittel zur Verfügung.

Dem CDU-Kreisverband fehlt für „die Äußerungen der Grünen Bundestagsabgeordneten Laura Kraft jegliches Verständnis“, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist, die im Namen des Vorsitzenden Benedikt Büdenbender, des Bundestagsabgeordneten Volkmar Klein sowie der Landtagsmitglieder Anke Fuchs-Dreisbach und Jens Kamieth verschickt wurde. „Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurde ein Bundeshaushalt nicht nur für verfassungswidrig, sondern auch für nichtig erklärt“, heißt es weiter. Statt als Mitglied einer regierungstragenden Fraktion gemeinsam mit der Bundesregierung die Verantwortung zu übernehmen, versuche „man jetzt, mit Angriffen gegen die Union von eigenen politischen Fehlern abzulenken.“

CDU Siegen-Wittgenstein unterstellt der Ampel „fehlende Seriosität“

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP habe „zu verantworten, dass nicht nur die Umwidmung von Corona- in Klimamittel verfassungswidrig war. Ebenso verstößt die neue Ampel-Buchungsregel für Sondervermögen gegen die Haushaltsprinzipien der Jährlichkeit und Jährigkeit“, so die CDU-Politikerinnen und -Politiker. Entgegen aller Warnungen von Experten hätten die Verantwortlichen „am politischen Vorhaben festhalten wollen und sich gegen eine seriöse Finanzplanung entschieden“. Eine Finanzierung der jährlich für den Klima- und Transformationsfonds (KTF) notwendigen Finanzmittel wäre nach Ansicht der heimischen Christdemokratinnen und -demokraten „auch aus dem Kernhaushalt möglich gewesen, hätte jedoch eine in sich vereinte Bundesregierung vorausgesetzt“.

„Die Ampel durfte nicht Säcke voll Geld auf Pump als Vorrat in den Keller stellen“, sagt Volkmar Klein. „Dass der Nachtragshaushalt für 2021 erst im Februar 2022 von der Koalition beschlossen wurde, macht ebenso die fehlende Seriosität deutlich.“ Angesichts der Äußerungen von Laura Kraft müsse „man sich fragen, wann sie als Politikerin für den Wahlkreis auch mal Verantwortung übernehmen wolle“, so die CDU. Zuletzt habe sie mit „ihrer deutlichen Ablehnung der Ortsumgehungskette „Route 57“, der sog. Querspange Kreuztal, für Unverständnis“ gesorgt.

„Der Versuch, für Kürzungen CDU und CSU verantwortlich zu machen“, sei „eine Verdrehung von Tatsachen“. Sich jetzt „aus der Verantwortung zu stehlen und die Schuld zur CDU zu schieben“, sei „billig“, heißt es noch.

