Siegen: Clankriminalität – Zoll prüft „typische“ Betriebe

Das Hauptzollamt Dortmund hat Standorte auch in Siegen, Hagen und Gelsenkirchen. (Archivbild)

Dortmund/Siegen Zoll kontrolliert Betriebe wie Cafés, Shishabars, Wettbüros, Spielstätten, Barbershops und Kfz-Handel, um Erkenntnisse über Clans zu gewinnen.

Der Zoll hat in einer großangelegten Aktion im Zusammenhang mit der Bekämpfung von sogenannter „Clankriminialität“ Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse überprüft. Bei der „verdachtsunabhängigen Prüfung“ am Freitag, 24. November, sei besonderes Augenmerk gelegt worden auf Branchen, bei denen laut Behördenangaben ein gewisses Risiko zur Clankriminalität bestehe, heißt es in einer Mitteilung: Cafés, Bars, Shishabars, Wettbüros, Spielstätten, Barbershops und dem Kfz-Handel.

Die Aktion fand demnach im gesamten Bundesgebiet statt, das Hauptzollamt Dortmund beteiligte sich mit 111 Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) und der Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) an seinen Standorten Siegen, Hagen, Gelsenkirchen und Dortmund. Unterstützt wurden sie demnach von 104 Beschäftigten der Polizei, der Städte und der Steuerfahndung. Die Zöllnerinnen und Zöllner prüften dabei, ob die Beschäftigten ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet waren, ob Sozialleistungen zu Unrecht bezogen werden oder wurden, ob Ausländer und Ausländerinnen die für die Aufnahme einer Beschäftigung erforderlichen Arbeitsgenehmigungen und Aufenthaltstitel besitzen und auch, ob die Mindestlöhne eingehalten werden - oder ob womöglich sogar ausbeuterische Arbeitsbedingungen vorliegen. Darüber hinaus stand die Aufdeckung von steuerrechtlichen Verstößen im Fokus der Maßnahmen.

Zoll: „Redliche Unternehmen schützen und fairen Wettbewerb sicherstellen“

Neben den konkreten Verstößen sei es bei dem Einsatz insbesondere darum gegangen, über einzelne Deliktsbereiche und Behörden hinaus Erkenntnisse über Clanaktivitäten und unrechtmäßige Strukturen zu gewinnen, so der Zoll weiter. Die Prüfung setze demnach ein deutliches Zeichen, dass Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in der Gesellschaft nicht toleriert werden. Es gelte, „das Unrechtsbewusstsein zu steigern, redliche Unternehmen zu schützen sowie einen fairen Wettbewerb sicherzustellen“, so die Behörde.

In Siegen ergab sich je zwei Mal der Verdacht, dass der Sozialversicherung Beiträge vorenthalten wurden (insgesamt 21) und dass Leistungsmissbrauch vorliegen könnte, da die Beschäftigten ihre Arbeit den Behörden verschwiegen haben sollen (insgesamt 8 Fälle). Keine Verstöße fanden sich in Siegen in den Deliktsbereichen Zahlung des Mindestlohns, Ausländerbeschäftigung und Steuern.

