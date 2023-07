Siegen: Claudia Brandt schneidet Haare für einen guten Zweck

Bürbach. Haare schneiden und Gutes tun: Das tat jetzt Friseurmeisterin Claudia Brandt. Mit der Aktion unterstützt sie ein Siegener Beratungszentrum.

Seit 2005 ist Claudia Brandt Friseurmeisterin und seit zehn Jahren Inhaberin eines Salons in der Unteren Dorfstraße in Bürbach. Nicht nur Frauen, sondern auch Männern und Kindern schneidet die agile 59-jährige die Haare. Ganz gleich, ob Dauerwelle, Messer- und Rundschnitt oder auch mal eine Glatze – Claudia Brandt beherrscht ihr Metier.

Nun hatte sie die Idee, am Montag, wenn sonst alle Friseure geschlossen haben, einen Sonder-Haarschneidetag zugunsten eines karitativen Zwecks einzulegen. Und so konnten sich Frauen, Männer und Kinder von 9 Bis 18.30 Uhr einen Termin zum Haareschneiden geben lassen. Mit der Aktion: „Ohren frei“ schnitt Claudia Brandt zugunsten des Beratungszentrums „Hörst du mich?“ des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein im Salon in Bürbach die Haare.

„Ich bin schon lange eine Freundin und Unterstützerin des Beratungszentrums, kenne Katharina Jung, die Leiterin, schon lange privat. Mir ist es ein Anliegen, die Arbeit des Teams für Kinder lebensbedrohlich erkrankter Eltern so gut es geht zu unterstützen“, sagt die Friseurin. Katharina Jung, Leiterin des Beratungszentrums lobt: „Bei Claudia Brandt ist man wirklich in guten Händen.“

Seit dem 1. Juni steht außerdem ein Sparschwein im Salon der Friseurmeisterin, das erst in einem Jahr geleert werden und dessen Inhalt ebenfalls dem Beratungszentrum „Hörst du mich?“ zugute kommen soll. Der Sonder-Haarschneidetag war jedenfalls ein voller Erfolg: Insgesamt sind 469 Euro für das Beratungszentrum zusammengekommen.

