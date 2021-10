Siegen: Corona-Ausbruch bei Kindermusical „Petrus“

Nach dem Kindermusical „Petrus“ in der Bismarckhalle in Weidenau liegen bereits 14 positive PCR-Tests von Beteiligten vor.

Weidenau. Nach der Aufführung des Kindermusicals „Petrus“ in Weidenau sind bereits 14 positive PCR-Tests bekannt. Das Kreisgesundheitsamt kümmert sich.

Nach der Aufführung des Kindermusicals „Petrus“ in der Bismarckhalle am Samstag, 23. Oktober, sind bei Beteiligten bisher 14 positive PCR-Tests erfolgt. Darauf weist der Kreis Siegen-Wittgenstein in einer Mitteilung hin. Zwei der betroffenen Personen kommen aus dem Kreisgebiet.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

An der Produktion wirkten insgesamt fast 100 Kinder und Jugendliche mit. Die Zuschaueranzahl wird auf ungefähr 300 Gäste geschätzt, „wahrscheinlich größtenteils aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis der Kinder“, wie es weiter heißt. Die Teilnehmer und Zuschauer kamen aus verschiedenen Regionen Nordrhein-Westfalens.

Corona bei Musical „Petrus“ in Siegen: Gesundheitsamt nimmt Kontakt zu Beteiligten auf

Am Folgetag war ein erster Schnelltest bei einem der Mitwirkenden positiv. Weitere positive Schnelltests – über die 14 bekannten positiven hinaus – müssen noch durch PCR-Untersuchungen überprüft werden.

Das Kreisgesundheitsamt hat am Mittwoch erstmals von diesen Fällen erfahren. Insgesamt haben 14 Kinder und Jugendliche aus dem Kreisgebiet an dem Musical teilgenommen. Über die vorliegende Kontaktliste werden die betroffenen Familien nun kontaktiert und nach möglichen weiteren Zuschauern beziehungsweise Kontaktpersonen befragt, wie den Ausführungen weiter zu entnehmen ist.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland