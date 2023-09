Siegen – Cybermobbing: Apollo kommt ins Klassenzimmer

Siegen. „Spielarten“ heißt das Kinder- und Jugendtheaterfestival von drei Siegener Theatern. Hier gibt es Freikarten zu gewinnen.

Apollo-Theater, Bruchwerk-Theater und Kulturhaus Lÿz zeigen vom 9. bis 12. September Theater für junges Publikum. Im Rahmen des NRW-Kinder- und Jugendtheaterfestival Spielarten 2023 gibt es Theaterstücke, Schauspiel-Workshops in Zusammenarbeit mit dem Jungen Theater Siegen und Führungen, einen Audio Walk durch Siegen und ein Familienkonzert mit der Philharmonie Südwestfalen. Der Altersbogen spannt sich bei den Gastspielproduktionen von zwei bis zwölf Jahren, die Workshops starten bei sechs Jahren und richten sich auch an junge Erwachsene.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die revueartige Lectureperformance Geld! (ab 12 Jahre) mit dem Consol Theater Gelsenkirchen erforscht die Wege unserer Finanzen (9. September, 19 Uhr, Bruchwerk).

Dingsbums (ab 2) mit tanzfuchs produktion aus Köln erweckt die rhythmischen und musikalischen Talente von Küchengeräten (10. September, 16.30 Uhr, und 11. September, 10 Uhr im Bruchwerk).

Was wäre wenn (ab 6) mit dem Comedia Theater Köln stellt die philosophische Frage nach unseren Lebensmöglichkeiten (12. September, 10 und 16.30 Uhr, Apollo).

Der Schnee von gestern (ab 10) mit pulk fiktion, ebenfalls aus Köln, setzt sich mit den Folgen der Klimapolitik auseinander (12. September, 9 und 11.30 Uhr im Lÿz.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Wie das Apollo sein Publikum zurückerobern will +++

Das Klassenzimmerstück Out – Gefangen im Netz (ab 12) von Knut Winkmann ist eine Eigenproduktion des Apollo-Theaters und macht auf bedrückende Weise klar, dass niemand davor gefeit ist, Opfer von Cybermobbing zu werden. Torben Föllmer lässt die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer im Klassenzimmer direkt an die Geschichte eines jungen Mädchens herankommen. Die existenzielle Bedrohung durch Cybermobbing sowie die Notwendigkeit von Zivilcourage im realen Leben werden so greifbar. Durch die unmittelbare Nähe des Schauspiels, das zu den Jugendlichen in die eigene vertraute Schulwelt kommt, kann man sich dem Schicksal kaum entziehen (Premiere am 9. September, 16.30 Uhr, im Apollo).

+++ Lesen Sie auch: Kultur in Siegen: Ein buntes Festival extra für junge Leute +++

Felix und Fanny auf Reisen (ab 5) werden von der Philharmonie Südwestfalen und der Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy und Fanny Hensel begleitet. (10. September, 15 Uhr im Apollo).

+++ Lesen Sie auch: Bruchwerk-Theater Siegen: Drei gute erste Jahre +++

Rostiger Stahl (ab 12) ist ein Audiowalk mit dem Bruchwerk Theater. Er transferiert die Teilnehmenden in ein Sciencefiction- Abenteuer. (jederzeit)

Workshops: Giu Todaro zeigt beim Rap-Workshop am Samstag und Montag, wie viel Rhythmus in uns allen steckt. (9. September, 12.30 Uhr, und 11. September, 13.30 Uhr im Apollo). Torben Föllmer vom Jungen Theater Siegen übernimmt gemeinsam mit Pierre Stoltenfeldt vom Bruchwerk Theater die Leitung der Theaterworkshops, die am Sonntag, 10. September, in der Bluebox Siegen stattfinden.

Für die Aufführung von „Geld“ verlosen wir unter unseren Leserinnen und Lesern fünf mal zwei Tickets. Einfach bis Donnerstag, 7. September, auf wp.de/spielarten gehen und mitmachen. Viel Glück!Informationen und Karten: www.spielarten-siegen.de

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland