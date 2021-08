Siegen: Dach stürzt ein – Halle mit Oldtimern abbruchreif

Siegen. Nach dem Einsturz des Dachs drohte die Fassade auf die Straße Fludersbach zu kippen.

Über fünf Stunden lang zog sich am Samstagnachmittag ein Einsatz mit Feuerwehr, Technischen Hilfswerk, Polizei sowie Ordnungsamt der Stadt Siegen in der Straße Fludersbach hin, die ab Schleifmühlchen für mehrere hundert Meter voll gesperrt werden musste. In der Nacht zum Samstag hatten Bewohner eines Wohnhauses neben einer Lagerhalle einen mächtigen „Rums“ gehört. In der Dunkelheit konnten sie erst einmal nichts erkennen. Erst gegen Mittag fiel einem Nachbarn auf, dass an der Lagerhalle das Dach einzustürzen drohte.

Fludersbach wird abgesperrt

Nun wurde auch die Feuerwehr alarmiert, die eine Erkundung der Halle vornahm. Da jedoch die Dachbalken von innen schräg gegen die Außenfassade drückten, bestand akute Gefahr, dass die Fassade auf die Fahrbahn stürzte. Die Polizei wurde informiert, die die Fludersbach in dem betroffenen Bereich absperrte. Der diensthabende Ordnungsbeamte wurde gerufen, der auch wenige Minuten später an der Einsatzstelle eintraf.

Weil die Feuerwehr Siegen keinen Baufachberater in ihren Reihen hat, wurde der Baufachberater des Technischen Hilfswerks Siegen, Christian Sting, gerufen, der sich auch zum Einsatzort aufmachte. Nach ersten Erkundungen der Einsatzkräfte waren die maroden Dachbalken mit den Blechverkleidung nach innen gefallen und hatten vier altersschwache Pkw-Oldtimer unter sich begraben.

Die Spezialisten des THW rückten mit einem Radbagger an und trugen Teile des eingestürzten Daches ab. Foto: Jürgen Schade

Technisches Hilfswerk reißt Dach ab

Das Technische Hilfswerk Siegen alarmierte unverzüglich die THW-Fachgruppe „Räumen“ aus Olpe. Diese rückte gegen 18 Uhr mit einem Radbagger an, der die gefährlichen Teile vom Dach abtrug, um so die Spannungslast von der Fassade zu nehmen. Die rund 20 Spezialisten des Technischen Hilfswerks sperrten die Einsatzstelle weiträumig ab. Der Besitzer der Halle wird sich in der kommenden Woche um den Abriss der Halle kümmern müssen.

Von der Sperrung der Fludersbach war auch der Busverkehr zum Lindenberg betroffen. Die Linie R 14 wurde am Samstag bis zum Betriebsschluss über die B 54 geführt. Die Haltestellen Siegen Bauhof, Fludersbach, Würgendorfer Straße, Haigerer Straße und Gießener Straße konnten nicht angefahren werden.

