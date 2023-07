Geisweid. Einer verschenkt sogar seinen Jaguar: Die Siegener nehmen Anteil am Schicksal des mehrfachbehinderten jungen Mannes. Autohaus bereitet Wagen auf.

Tränen der Rührung und des Danks flossen. Zehn Jahre ist es jetzt her, dass die Mutter des damals 13-jährigen Marvin Ruschmeyer vom Verein „Handycap Siegen“ einen gebrauchten Opel geschenkt bekam. So konnte die Alleinerziehende unabhängiger werden und ihren schwer mehrfachbehinderten Sohn zu Ärzten oder Therapien fahren. Seit dieser Zeit liebt Marvin das Autofahren. Der heute 23-Jährige hat Mitochondriopathie, Muskeldystrophie und 17 weitere Erkrankungen. Der Verein bat kürzlich um Spenden für ein neues Fahrzeug (wir berichteten) – und jetzt wurde es übergeben.

Schon während der Schwangerschaft wurde ihr mitgeteilt, dass ihr Kind mit schweren Behinderungen zur Welt kommen würde. Für Mutter Tanja stand eine Abtreibung außer Frage. Je näher der Geburtstermin rückte, um so intensiver entwickelten sich die Gefühle, die Liebe und die Freude auf das Ungeborene Als Marvin geboren wurde, litt er unter schwerem Sauerstoffmangel, wog nur 1600 Gramm, als Diagnose hieß es nur „lebensunfähig“. Es folgten viele schwere Monate auf der Intensivstation mit zahlreichen mit Krampfanfällen, Fieberschüben und schmerzhaften Untersuchungen.

Aber Marvins Mutter, heute 51, kämpfte wie eine Löwin für ihren Sohn, päppelte ihn langsam auf, umsorgte ihn sein ganzes Leben lang, das er ohne seine Mutter vermutlich wohl nicht führen könnte. Erst nach Jahren erhielt sie die korrekten Diagnosen über Marvins Krankheiten. Marvin entwickelt kein Fettgewebe, seit Jahren springt seine linke Hüfte raus, die Mutter Tanja immer wieder einrenken muss, um Schmerzen zu lindern muss er regelmäßig ein Medikament gespritzt bekommen. Dennoch ist er ein fröhlicher Mensch, sie erfreut sich jeden Tag an Marvins Lachen, sagt Tanja Ruschmeyer.

Viele Siegener spenden für neues Auto für Marvin und seine Mutter

Der gebrauchte Opel, den sie vor zehn Jahren von Handycap Siegen geschenkt bekam, hat schon viele Kilometer auf dem Buckel – und nach einem leichten Unfall wäre der Wagen nicht mehr durch den TÜV gekommen. Das Auto war weg. Um Marvin möglichst schmerzfrei und sicher mit all seinen Hilfsmitteln befördern zu können, benötigte die alleinerziehende Mutter dringend ein größeres Fahrzeug – Marvin mitsamt Rollstuhl den anderen Hilfsmitteln mit Bus oder Bahn zu transportieren ist schlicht unmöglich.

Handycap Siegen kümmerte sich erneut. Der Verein sammelte viele Privatspenden und warb in der Öffentlichkeit, damit Marvin wieder ein Auto zur Verfügung steht. Francesco Elmi aus Siegen sah ein sehr emotionales Video von Marvin und musste nicht lange darüber nachdenken: Er nahm Kontakt zu Petra Wagner, Mitgründerin von Handycap Siegen, auf und schenkte dem Vereinsvorstand seinen 23 Jahre alten Jaguar. Leider war dieses Fahrzeug aber für Marvins Zwecke nicht geeignet, weshalb sich der Verein entschied, ihn zu verkaufen. Dank des Erlöses und vieler weiterer Privatspenden konnten sie einen Opel Meriva kaufen: In der geräumigen „Familienkutsche“ ist ausreichend Platz für Marvins Rollstuhl und all die Hilfsmittel, die er im Alltag benötigt. Das Autohaus Walter Schneider aus Weidenau übernahm kostenlos die Aufbereitung, machte die Inspektion und sorgte für frischen TÜV.

