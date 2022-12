Siegen: Darf vierte Gesamtschule keine Anmeldungen sammeln?

Das Bürgerbegehren führt in Siegen zum Bürgerentscheid. Nach Auffassung der Initiative muss die Stadt nun bis zum 1. März stillhalten.

Siegen. Die Vertreter des Bürgerbegehrens wenden sich an die Kommunalaufsicht. Was darf die Stadt Siegen bis zum 1. März tun?

Die Kommunalaufsicht soll den Ratsbeschluss zum Bürgerentscheid über die Haupt- und Realschulen überprüfen. Michael Petin, einer der Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens, hat sich am Donnerstag an die Kreisverwaltung gewandt.

Der Rat hatte das Bürgerbegehren zugelassen, war dem Ansinnen aber nicht gefolgt und hatte in der Konsequenz einen Bürgerentscheid ausgerufen, der am 1. März stattfinden wird. Umstritten ist nun, wie die „Sperrwirkung“ dieses Beschlusses ausgelegt wird. Grundsätzlich darf die Stadt nichts mehr tun, was die Umsetzung des Bürgerentscheids später unmöglich macht. Die Verwaltung hat entsprechend ein Anmeldeverfahren für die Haupt- und Realschulen terminiert, sodass diese auch Schülerinnen und Schüler für die 5. Klassen haben, wenn der Bürgerentscheid für den Erhalt dieser Schulen Erfolg hat.

Nach Auffassung der Vertreter des Bürgerbegehrens hätte die Verwaltung aber kein Anmeldeverfahren für die neu zu errichtende Gesamtschule anberaumen dürfen, das – wie das Anmeldeverfahren zu den drei bestehenden Gesamtschulen – zeitlich vor den Anmeldungen zu den anderen Schulformen abgewickelt wird. „Das Bürgerbegehren richtete sich gegen den gesamten Ratsbeschluss vom 15. Juni 2022“, schreibt Michael Petin, also auch gegen den Errichtungsbeschluss für die Gesamtschule. „Die Errichtung einer vierten Gesamtschule wurde stets in Verbindung mit der Schließung der Haupt- und Realschulen gebracht.“

Rat sieht keine „Sperrwirkung“ für Anmeldeverfahren

Genauso hatte im Rat auch die GfS-Fraktion argumentiert. Für ihren Antrag, das Aufnahmeverfahren für die vierte Gesamtschule zunächst abzublasen, hatte es keine Mehrheit gegeben. Bürgermeister Steffen Mues hatte darauf hingewiesen, dass den Unterzeichnern des Bürgerbegehrens die Frage „Sollen Haupt- und Realschulen in Siegen erhalten werden?“ vorgelegt wurde – die Gesamtschule komme in der Frage nicht vor.

Faktisch allerdings würde die Errichtung einer vierten Gesamtschule, wenn sie denn gelingt, mit mindestens 100 Schülern dazu führen, dass in dem Jahrgang nicht mehr genügend angehende Fünftklässler für Haupt- und Realschulen übrig bleiben. Die Kommunalaufsicht kann die Aufhebung rechtswidriger Beschlüsse durchsetzen – ein Beschluss über das Anmeldeverfahren für die neue Gesamtschule Am Rosterberg ist aber nie gefasst worden. Sollte die Kommunalaufsicht zu dem Schluss kommen, in dieser Frage nicht zu handeln, bliebe den Initiatoren nur der Weg zum Verwaltungsgericht.

