Siegen: Das ist für Kinder in der Adventszeit gefährlich

Siegen. In der Vorweihnachtszeit landen viele Kinder mit Verbrennungen in der Ambulanz der DRK-Kinderklinik Siegen. Unfälle lassen sich aber vermeiden.

„Advent, Advent – es brennt“ lautet das Motto des deutschlandweiten „Tag des brandverletzten Kindes“ am Dienstag, 7. Dezember, zu dem die Kinderchirurgen der DRK-Kinderklinik Siegen zusammen mit der Initiative paulinchen.de Eltern informieren.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Demnach bergen Kerzen, heiße Flüssigkeiten und heiße Oberflächen Gefahren nicht zuletzt für Kinder. „Brennende Kerzen haben in Kinderhänden nichts zu suchen“, rät Susanne Falk, Vorstandsvorsitzende von Paulinchen. „Leider sehen wir das immer noch bei Krippenspielen und Weihnachtsfeiern. Wir empfehlen geprüfte LED-Lichterketten und LED-Kerzen als sicherere Alternative.“

+++Lesen Sie auch: Kinderklinik Siegen kann Psychiatrie erweitern+++

„Auch bei uns in Siegen versorgen wir in der Weihnachts- und Silvesterzeit immer wieder Kinder und Jugendliche, die sich entsprechende Verbrennungen zugezogen haben“, erläutert Tobias Went, Oberarzt in der Abteilung Kinderchirurgie der DRK-Kinderklinik. Da die Therapie von Verbrennungen und Verbrühungen häufig mit lebenslang sichtbaren flächigen und teilweise auch bewegungseinschränkenden Narben einhergeht, sieht er den wichtigsten und effizientesten Anteil der Therapie in der Unfallverhütung, ganz getreu dem Motto: „Gefahr erkannt, Gefahr gebannt“.

Siegener Experte: Heiße Inhalierlösung ist gefährlich

Kinder sehen in diesem Alter die Gefahren im Haushalt selbst nicht, hier ist deshalb die Vorsicht der Eltern gefragt. „Die meisten der kleinen Patienten, die wir in unserer Ambulanz sehen, haben sich Verbrühungen durch umgekippte heiße Flüssigkeiten zugezogen. Wir möchten deshalb Eltern und Großeltern noch einmal dafür sensibilisieren, sorgfältig mit dem Wasserkocher, der Tee- und Kaffeetasse oder gar -kanne umzugehen.“

Auch Verletzungen durch Umkippen von heißer Inhalierlösung bei Erkältungen seien in diesem Jahr vermehrt in der Ambulanz gesehen worden. „Hier steht die Verletzungsgefahr in keinem Verhältnis zum Nutzen dieser Inhalation.“

Neben der Vermeidung von Unfällen ist es auch wichtig, mögliche Fluchtwege zu kennen, die Wohnung mit Rauchmeldern zu sichern und vor allem Kinder oder Tiere niemals mit Kerzen und offenem Feuer alleine zu lassen.

Tipps aus Siegen für sichere Weihnachtszeit

Kinder nie mit offenem Feuer oder brennenden Kerzen alleine lassen.

Streichhölzer und Feuerzeuge für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Kerzen auf eine standfeste, nicht brennbare Unterlage stellen und einen Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien wie Vorhänge etc. einhalten.

Kerzen rechtzeitig auswechseln, bevor diese ganz runtergebrannt sind.

Kerzen immer löschen, wenn man den Raum verlässt.

LED-Kerzen als sicherere Alternative in Adventsgestecken nutzen.

+++Lesen Sie auch: Corona in Siegen: Offene Impfnachmittage in DRK-Kinderklinik+++

Den Weihnachtsbaum in einen möglichst schweren, mit Wasser gefüllten Ständer stellen und hohe Bäume zusätzlich festbinden, damit sie nicht umfallen können.

Für den Weihnachtsbaum geprüfte LED-Lichterketten oder LED-Kerzen nutzen (etwa mit dem VDE-GS-Zeichen).

Wunderkerzen gehören nicht in Kinderhände.

Kinder von heißen Flächen wie Kamin- oder Backofentür fernhalten, heiße Kaminofenscheiben absichern.

Nichts Heißes trinken, zum Beispiel Glühwein oder Tee, während ein Kind auf dem Arm oder Schoß ist.

Heiße Flüssigkeiten nie zu nah an den Rand von Tisch- und Arbeitsplatte oder auf dem Boden abstellen.

Auf herabhängende Tischdecken verzichten. Kleinkinder könnten sich daran hochziehen.

Rauchmelder retten Leben – die Wohnung oder das Haus mit Rauchmelder sichern.

Kinder sollten im Falle eines Brandes Fluchtwege kennen.

Einen Brand nur dann löschen, wenn dies ohne Eigengefährdung möglich ist. Ansonsten Türen schließen und die Wohnung mit allen Familienmitgliedern verlassen. Bei einem Brand immer die Feuerwehr alarmieren – Notruf 112.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland