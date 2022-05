Siegen: Das kommt nach Diebstahl von Bronze an Ehrenmal

Niederschelden. Das Ehrenmal in Niederschelden soll neue Tafeln bekommen. Die alte Bronze wurde gestohlen, Massive Schäden wurden sichtbar.

Das Ehrenmal in Niederschelden soll neu erstellt werden. Nachdem im März 2017 acht Bronzetafeln mit den Namen gefallener Soldaten in beiden Weltkriegen gestohlen worden waren, wurden Schäden insbesondere an den Bruchsteinmauern sichtbar.

In einem ersten Schritt wurden vor zwei Jahren die Bruchsteinmauern und die zuvor unter den Bronzetafeln gelegenen Steinplatten mit den Namen der Opfer aus dem Ersten Weltkrieg restauriert. Die Namen der Gefallenen aus dem Zweiten Weltkrieg sollen nun auf frei stehenden Tafeln in die Anlage integriert werden, schreibt die Verwaltung in einer Vorlage, die in der kommenden Woche im Kultur- sowie im Bezirksausschuss Eiserfeld diskutiert wird.

Keine umsetzbaren Ergebnisse aus Uni Siegen

Entwickelt haben dieses Konzept die Heimatvereine und die Denkmalbehörden. Ursprünglich sollte eine Studienarbeit von von angehenden Architekten der Uni Siegen umsetzbare Ergebnisse liefern. Das jedoch geschah nicht.

