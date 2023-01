Siegen: Das letzte Industriewehr ist ab sofort Geschichte

Kaan-Marienborn. Der naturnahe Zustand der Weiß an der Lothar-Irle-Straße wurde wiederhergestellt. Damit gehen komplexe Bauarbeiten in Siegen zu Ende.

Das letzte Industriewehr im Siegener Stadtgebiet ist nun endgültig Geschichte: Die Weiß an der Lothar-Irle-Straße in Kaan-Marienborn wurde in einen naturnahen Zustand zurückversetzt und das ursprünglich drei Meter hohe Wehr aus Beton erfolgreich zurückgebaut.

Zurück zu einem naturnahen Zustand: Verschieden große Steine im Bachbett verwirbeln das Wasser und reichen es mit Sauerstoff an, zudem wurde ein natürliches Gefälle nachgeahmt. Bürgermeister Steffen Mues stellte den neuen Weiß-Abschnitt jetzt bei einem Pressetermin vor und gab gemeinsam mit dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), der die Projektleitung inne hatte, einen Überblick über die komplexen Bauarbeiten.

+++ Lesen Sie auch: Tipps für draußen: Was es an Siegens Flüssen zu sehen gibt +++

Unterhalb der ehemaligen Wehranlage musste die Gewässersohle angehoben, oberhalb das dort vorhandene Betonprofil segmentweise aufgeschnitten werden. Dabei wurden rund 120 Kubikmeter Beton abgebrochen und 900 Kubikmeter Boden bewegt. Ein sogenannter Heber, der vor Ort zusammengeschweißt wurde, leitete den Fluss während der Bauphase um.

Renaturierung der Weiss: In Kaan-Marienborn ist das letzte Wehr verschwunden. Foto: Stadt Siegen

Die neue Gewässerrampe in Kaan-Marienborn ahmt nun auf einer ca. 100 Meter langen Strecke das natürliche Gefälle des Flusses nach, zudem verwirbeln verschieden große Steine im Bachbett das Wasser und reichern es mit Sauerstoff an. Dazwischen wurden ruhigere Zonen geschaffen, in denen sich Bachbewohner tummeln und ansiedeln können. In der Vergangenheit war durch das drei Meter hohe Wehr für viele Tiere im Fluss kein Weiterkommen möglich – Fische und Kleinstlebewesen wie Elritzen, Äschen, Bachforellen oder Edelkrebse waren in ihrem Gewässerabschnitt eingesperrt und konnten nicht mehr wandern. „Wir haben hier nicht nur etwas für die Lebewesen im Wasser und die Renaturierung eines Flusses getan, sondern auch ein wunderschönes neues Flussbett geschaffen mit einem wunderbaren Ufer“, freute sich Bürgermeister Steffen Mues und dankte den beteiligten Akteuren, darunter neben dem städtischen Entsorgungsbetrieb den drei Ingenieurbüros Klapp und Müller, Siebel sowie Weese, der Fischereigenossenschaft Siegen und Ludwig Steinberg als Fischereigutachter.

+++ Lesen Sie auch: Unter der Erde: Auf Siegens wohl interessantester Baustelle +++

Mit dem Ende des Rückbaus wurde das letzte Kapitel in der fast 20-jährigen Abrissgeschichte der Siegener Industriewehre abgeschlossen. Diese hatte mit dem Rückbau des Ferndorfwehrs im Bereich der Deutschen Edelstahlwerke im Jahr 2004 begonnen. In den Folgejahren verschwanden dann die Wehre an der Sieg (Effertswehr, Kleinbahnhof Weidenau, Stadtgrenze Weidenau) und der Weiß (Hainer Hütte, Bahnhof Siegen-Ost, Stadtgrenze Dielfen).

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die Kosten für die Maßnahme betragen insgesamt rund 1,1 Millionen Euro und werden zu 90 Prozent durch das Land über die Bezirksregierung Arnsberg gefördert. Grundlage ist die Umsetzung der im Jahr 2000 in Kraft getretenen EU-Wasserrahmenrichtlinie, die auf eine Wiederherstellung der Fließgewässer in einen naturnahen Zustand abzielt. Darüber hinaus hat sich die Fischereigenossenschaft Siegen mit 10.000 Euro an den Kosten beteiligt.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland