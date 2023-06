Siegen/Dortmund. Der Siegener, den Bundespolizisten in Dortmund kontrollieren, wird zusehends unruhiger. Nach einem Blick in seinen Rucksack wird klar, warum.

Bundespolizisten haben am Sonntagabend, 25. Juni, einen Mann aus Siegen im Dortmunder Hauptbahnhof überprüft. Wie die Beamten mitteilen, hatte er dealertypische Gegenstände dabei.

Die Einsatzkräfte verlangten gegen 21.15 Uhr den Personalausweis des 26 Jahre alten Deutschen. Während der Kontrolle wurde er zunehmend unruhiger. Zudem nahmen die Einsatzkräfte einen starken Marihuana-Geruch wahr. Sie durchsuchten den Mann und fanden in seinem Rucksack drei große Verschlusstüten der pflanzlichen Drogen auf. Die Beamten stellten die Betäubungsmittel sicher und brachten den Mann zur Bundespolizeiwache.

26-Jähriger kommt in Polizeigewahrsam

Dort fanden sie bei ihm Bargeld in Höhe von 1420 Euro in szenetypischer Stückelung und ein Handy. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest. Er gab an, dass er keinen Handel betreiben würde, sondern lediglich für den Eigenbedarf einen Vorrat für das ganze Jahr gekauft habe.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Anschließend brachten sie den 26-Jährigen in Gewahrsam.

