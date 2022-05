Geboren im St. Marien-Krankenhaus in Siegen.

Siegen. Im St. Marien-Krankenhaus in Siegen sind erneut überaus süße Babys geboren worden. Hier sind ihre Fotos.

Wir stellen Ihnen regelmäßig Siegens neue Erdenbürger vor.

Wenn auch Sie uns eine Aufnahme Ihres neugeborenen Schatzes schicken wollen: einfach eine E-Mail mit Namen, Geburtstag, Größe und Gewicht an siegen@wp.de oder per Post an die Lokalredaktion der Westfalenpost, Koblenzer Straße 5, 57072 Siegen. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen.

Freya, geboren am 20. April 2022 um 0.12 Uhr, Gewicht: 3020 Gramm, Größe: 50 Zentimeter. Das St. Marien-Krankenhaus und die WP gratulieren Foto: firstmoment / St. Marien-Krankenhaus

Paul, geboren am 10. April 2022 um 22.06 Uhr, Gewicht: 3500 Gramm, Größe: 55 Zentimeter. Das St. Marien-Krankenhaus und die WP gratulieren. Foto: firstmoment / St. Marien-Krankenhaus

Raja, geboren am 16. April 2022 um 5.03 Uhr, Gewicht: 3520 Gramm, Größe: 54 Zentimeter. Das St. Marien-Krankenhaus und die WP gratulieren. Foto: firstmoment / St. Marien-Krankenhaus

Adea, geboren am 11. April 2022 um 10.43 Uhr, Gewicht: 3040 Gramm, Größe: 50 Zentimeter. Das St. Marien-Krankenhaus und die WP gratulieren. Foto: firstmoment / St. Marien-Krankenhaus

Mariella, geboren am 22. April 2022 um 0.44 Uhr, Gewicht: 3030 Gramm, Größe: 52 Zentimeter. Das St. Marien-Krankenhaus und die WP gratulieren. Foto: firstmoment / St. Marien-Krankenhaus

Xenia Aurora Kate, geboren am 21. April 2022 um 14.31 Uhr, Gewicht: 2960 Gramm, Größe: 52 Zentimeter. Das St. Marien-Krankenhaus und die WP gratulieren. Foto: firstmoment / St. Marien-Krankenhaus

Liara, geboren am 22. April 2022 um 11.13 Uhr, Gewicht: 3460 Gramm, Größe: 51 Zentimeter. Das St. Marien-Krankenhaus und die WP gratulieren. Foto: firstmoment / St. Marien-Krankenhaus

Kirill, geboren am 21. April 2022 um 20.20 Uhr, Gewicht: 3690 Gramm, Größe: 55 Zentimeter. Das St. Marien-Krankenhaus und die WP gratulieren. Foto: firstmoment / St. Marien-Krankenhaus

Lina, geboren am 24. April 2022 um 1.17 Uhr, Gewicht: 3670 Gramm, Größe: 54 Zentimeter. Das St. Marien-Krankenhaus und die WP gratulieren. Foto: firstmoment / St. Marien-Krankenhaus

Helin, geboren 20. April 2022 um 14.49 Uhr, Gewicht: 3260 Gramm, Größe: 49 Zentimeter. Das St. Marien-Krankenhaus und die WP gratulieren. Foto: firstmoment / St. Marien-Krankenhaus

Alexander, geboren am 21. April 2022 um 2.03 Uhr, Gewicht: 4120 Gramm, Größe: 58 Zentimeter. Das St. Marien-Krankenhaus und die WP gratulieren. Foto: firstmoment / St. Marien-Krankenhaus

