Siegen: Das sind die Prüfungsbesten im Bauhandwerk

Die Prüfungsbesten

In diesem Jahr sind Prüfungsbeste: Max Beichler (Straßenbauer), Ausbildungsbetrieb: Otto Quast GmbH & Co. KG, Siegen; Tom Kneppe (Straßenbauer, dualer Student), Ausbildungsbetrieb: Heinrich Weber GmbH, Siegen; David Sabisch (Beton- und Stahlbetonbauer), Ausbildungsbetrieb: W. Hundhausen GmbH, Siegen; Tim Bernshausen (Beton- und Stahlbetonbauer), Ausbildungsbetrieb: Otto Quast GmbH & Co. KG, Siegen; Samuel Schießl (Zimmerer), Ausbildungsbetrieb: Ewald Sahm GmbH, Burbach; Jannik Auth (Straßenbauermeister), Betrieb: Ferdinand Auth Tiefbau GmbH, Kalbach.

Die fünf Gesellen und der Straßenbauermeister erhielten für ihre hervorragende Leistung jeweils eine Medaille mit Gravur bzw. einen gläsernen Pokal (Prüfungsbester der Meisterschüler) sowie ein Präsent.