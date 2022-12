Siegen: Das sind die Schlagzeilen von 2022

Die erste Sprengung des Jahres: Am 6. Februar wird die Talbrücke Rinsdorf gesprengt.

Januar bis Dezember 2022 – das sind die Schlagzeilen aus Siegen, Kreuztal, Netphen, Hilchenbach, Wilnsdorf, Freudenberg, Burbach, Neunkirchen.

Januar

3. Januar: Siegen-Wittgenstein Schlusslicht beim Sozialen Wohnungsbau im Regierungsbezirk; Polizei meldet ruhigen Jahreswechsel.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

4. Januar: Vier ehemalige Siegener CDU-Stadtverordnete bilden neue Ratsfraktion; Gericht rekonstruiert judenfeindliche Tat auf Hammerhütte.

5. Januar: Geburtenzahlen in den Kliniken sind in 2021 „explodiert“; Arbeitslosenzahl hat im Dezember leicht zugenommen; Lokführer-Prozess nach Tod des Angeklagten aufgehoben.

6. Januar: Netphen hat jetzt ein zweites Testzentrum am Bernstein.

7. Januar: Sieben-Tage-Inzidenz schnellt von 130 auf 186; Belegschaft von Benteler legt den Betrieb bei Warnstreik still; Lehrstellenmarkt bereitet der IHK Sorgen.

8. Januar: Angeklagter im Stolperstein-Prozess wegen Beleidigung verurteilt; Kreuztaler Bürgerbusverein leidet unter Folgen der Pandemie.

10. Januar: 61-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall auf B 62 bei Lützel; Wocheninzidenz steigt auf 246,8.

11. Januar: Kreispolizeibehörde gründet Ermittlungseinheit gegen Kinderpornografie; Dealer mit Hilfe von Encrochat überführt.

12. Januar: Siegener Senior ist 229. Pandemieopfer; Nach Austritt von vier CDU-Fraktionsmitgliedern verschieben sich Kräfteverhältnisse im Rat der Stadt Siegen.

13. Januar: Polizei fasst Taxifahrgast mit Tresor im Gepäck.

14. Januar: Aktenzeichen XY zeigt Bericht über Angriff auf drei Männer in Hindenburgstraße; Immer mehr Omikron-Infektionen im Kreis.

15. Januar: Benteler-Belegschaft stimmt zu 97 Prozent für Streik; Firma aus Netphen steigt in Produktion von Gesichtsmasken ein.

17. Januar: Polizei will Auflagen bei „Spaziergängen“ der Corona-Leugner schärfer überwachen; Rat Siegen diskutiert Situation von Kindern aus armen Familien.

18. Januar: Friedenshort schafft in Freudenberg 80 neue Plätze in Pflegeheim; Gemeindeprüfungsanstalt kritisiert Organisation des Offenen Ganztags an Netpher Grundschulen.

19. Januar: Siegerländer Metallindustrie auch in Zeiten der Pandemie zuversichtlich; Alarm in Netphen: Feuerwehrgerätehaus ist zu klein.

20. Januar: Benteler-Belegschaft beginnt Streik im Werk Weidenau; Alloheim eröffnet neues Pflegezentrum am Deichwald in Buschhütten.

21. Januar: Nach vorläufiger Einigung über Sozialplan endet Streik bei Benteler.

22. Januar: 425 neue Corona-Fälle an nur einem Tag registriert; AfD will erneut Landesparteitag in Siegen abhalten.

24. Januar: Bündnis für Bleiberecht solidarisiert sich mit zwei von Abschiebung bedrohten Männern.

25. Januar: Siegener Justiz sucht für ihre Dienststellen ein neues Gebäude.

26. Januar: Rehe fressen im Siegener Stadtwald junge Bäume an; SPD-Politiker Falk Heinrichs rückt für vier Monate in den Landtag nach.

27. Januar: Benteler-Belegschaft akzeptiert Sozialplanregelung; Walzen Irle in Deuz geht in selbstverwaltete Insolvenz; Wegen Omikron-Variante leeren sich die Schulen.

28. Januar: Stadt Siegen will sich für mehr Sozialwohnungen einsetzen; Stadt Kreuztal gedenkt der Holocaust-Opfer am Fred-Meier-Platz in Littfeld.

29. Januar: Arbeitsagentur befürchtet Jobverluste wegen A-45-Sperrung-

31. Januar: Befürworter der Corona-Maßnahmen demonstrieren in Siegener Innenstadt.

Februar

1. Februar: „Welpenmafia“ aus Kreuztal muss Niederlage vor Gericht hinnehmen.

2. Februar: Im Januar wieder mehr Arbeitslose in Siegen-Wittgenstein.

3. Februar: Bei der Stunde der Wintervögel im Kreis 14.000 Vögel gezählt; Früherer Oberkreisdirektor Forster mit 91 Jahren verstorben.

4. Februar: Längster Stau auf einer NRW-Autobahn war 2021 bei Freudenberg.

5. Februar: Trotz Verurteilung läuft illegaler Welpenhandel durch rumänischen Staatsbürger weiter,

7. Februar: Talbrücke Rinsdorf fiel planmäßig in vier Sekunden zusammen; Achtstündige Impfaktion in einem Bus in Siegener Innenstadt erfolgreich.

8. Februar: Feuerwehr Freudenberg bezieht neues Domizil an der Lohmühle; Rat Wilnsdorf verabschiedet ausgeglichenen Haushalt einstimmig

9. Februar: Apotheken im Kreis beteiligen sich nicht an Impfungen.

10. Februar: Beschäftigte der Celenus-Klinik in Hilchenbach im Warnstreik; Polizei hebt in Siegen Waffenlager eines 33-Jährigen aus.

11. Februar: In Siegen-Gosenbach ist ein PCR-Testlabor entstanden; Komplizierte Beseitigung der Trümmer der Rinsdorfer Brücke.

12. Februar: Aserbaidschanische Frau und Mutter im Kreishaus festgesetzt; Ehemaliger Freudenberger Bürgermeister Eckhard Günther gestorben.

14. Februar: Freudenberg will Autos aus der Altstadt verbannen; Kreisklinikum in Weidenau ist das „Corona-Kompetenzzentrum“.

15. Februar: Petitionsausschuss des Landtags befasst sich mit aserbaidschanischer Familie; Auszubildende im Fliesenlegerhandwerk müssen wegen A-45-Sperrung lange Fahrzeiten zur Berufsschule in Kauf nehmen.

16. Februar: 100 Siegener Kinder von Gesamtschulen abgewiesen; Veränderte Planfeststellung für Amprion-Trasse in Kreuztal offengelegt.

17. Februar: Suche nach vermisster 25-Jähriger in Hilchenbach bleibt erfolglos; Siegen tritt Initiative für „angemessene Geschwindigkeiten“ bei.

18. Februar: Sturmtief „Ylenia“ entwurzelt Bäume und verursacht Stromausfälle; Streit zwischen Stadt Hilchenbach und Naturschützern wegen Umbau der Lützeler Liftschänke.

19. Februar: Umbau des Kreisverkehrs Schleifmühlchen im Siegener Rat umstritten.

21. Februar: Feuerwehren müssen wegen Sturm „Zeynep“ über 250 Einsätze fahrens.

22. Februar: Kriminalität im Kreis ist 2021 um 3,4 Prozent zurückgegangen; Brennende Matratze war Ursache für Feuer in Niederfischbacher Senioreneinrichtung.

23. Februar: Ehemaliger Umweltminister Töpfer besucht Burbach; Koblenzer Straße in Siegen wird bis Herbst zu Großbaustelle.

24. Februar: Vergebliche Suche nach vermisster 25-Jähriger in der Breitenbachtalsperre; Drei weitere Corona-Sterbefälle.

25. Februar: Vermisste 25-Jährige im Ferndorfbach in Kreuztal tot aufgefunden; Heestaler wehren sich gegen „Monster-Masten“.

26. Februar: Senioren aus Siegen und Kreuztal sind Corona-Sterbefälle 243 und 244; Krombacher Marcus Stahl hat die Tonie-Box miterfunden; Friedensgebete für Ukraine in vielen Kirchen.

28. Februar: Siegerländer versammeln sich zum Protest gegen russischen Überfall auf die Ukraine; Talbrücke Rälsbach in Wilnsdorf gesprengt.

März

1. März: Siegener wollen weniger Autos und mehr Grün in ihrer Stadt; Blutspende am Rosenmontag hat in Stift Keppel Tradition.

2. März: Obduktion bestätigt Identität verschwundener 25-Jähriger aus Dahlbruch; Auch im Kreisgebiet warten Ukrainer auf Eintreffen von geflüchteten Landsleuten.

3. März: Umweltschützer mit Vorbehalten gegen Neubau der Talbrücke Büschergrund.

4. März: Sechs Ratsfraktionen lehnen Entwurf des Siegener Haushalts ab.

5. März: Querdenker missbrauchen Kirchenlied von Siegfried Fietz; Nach Hilfe im Ahrtal startet 59-Jähriger Hilfstransport für Ukraine.

7. März: Antikriegs-Aktionen am Wochenende in Kreuztal und Siegen; Ausbaupläne für Kreisel am Siegener Schleifmühlchen vorgestellt.

8. März: In Siegen künftig nur noch Gesamtschulen und Gymnasien; Plan für 846 Kilometer Radwege zwischen Kommunen des Kreises.

9. März: Über 77 Prozent aller Beisetzungen in Kreuztal in Urnengrab; 2021 wurden nur zwölf Wohnungen in Siegen öffentlich gefördert.

10. März: Auf Achenbach-Gelände in Buschhütten entsteht smarte Demofabrik.

11. März: Kreis und Kommunen bereiten sich auf Ankunft von Ukraine-Flüchtlingen vor.

12. März: Dritte Talsperre soll im BerleburgerTruftetal entstehen; Anwalt Mehmet Daimagüler jetzt Beauftragter der Bundesregierung für Sinti und Roma.

14. März: Hälfte der Corona-Neuinfektionen im Kreis während der letzten fünf Wochen; SMS beendet Aktivität in Russland und nimmt Ukraine-Flüchtlinge auf.

15. März: Auf den Straßen von Siegen-Wittgenstein passierten 2021 weniger Unfälle als im Vorjahr; Kölner S-Bahn künftig bis nach Siegen?

16. März: 1000 Teilnehmer/innen bei Antikriegs-Kundgebung auf Platz am Unteren Schloss; Autofahrer ignorieren Durchfahrtsverbot für Baustelle Koblenzer Straße.

17. März: Stadt Hilchenbach will Hauskauf durch rechtsextreme Partei verhindern; Pandemie fordert 250. Todesopfer im Kreisgebiet.

18. März: 15 Kilometer Radweg von Kreuztal nach Eiserfeld sollen 61 Millionen Euro kosten; Bauzeit für Kreisel am Schleifmühlchen soll zweieinhalb Jahre dauern.

19. März: Tödlicher Unfall zwischen Lützel und Kronprinzeneiche; Dorfgemeinschaftshaus Wilden wird für Flüchtlinge aus der Ukraine hergerichtet.

21. März: Ehemaliges Krankenhaus in Kredenbach aufnahmebereit für Ukraine-Flüchtlinge.

22. März: Seniorin aus Siegen ist 251. Corona-Sterbefall im Kreisgebiet; Nach vier Jahren endet der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Deuz.

23. März: Acht Corona-Patienten befinden sich auf Intensivstation; Gesamtzahl der Erkrankten seit 2020 beläuft sich auf 53.521.

24. März: Geplante Starkstrom-Masten beeinträchtigen Heestal nachhaltig; 1105 neue Coronafälle an einem Tag im Kreisgebiet.

25. März: Drei weitere Covid-19-Sterbefälle in Siegen-Wittgenstein; KulturPur will Pfingsten den Hunger nach Lebensfreude stillen.

26. März: Wocheninzidenz steigt im Kreis auf 2223; Netphen stellt Heimann-Halle für Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung.

28. März: Senioren im Kreis sorgen sich um Pflegesituation; Altbundespräsident Joachim Gauck in Dahlbruch: „Putin stoppen.“

29. März: Ukraine kauft für 25 Millionen Euro Waffen in Burbach; Rechtspartei III. Weg zieht in Haus am Hilchenbacher Markt ein.

30. März: Wilnsdorfer Seniorin stirbt an den Folgen von Corona; Investoren schaffen in großem Stil Wohnraum für Studierende.

31. März: Siegen hat Platz für 650 Menschen in alten Bunkerräumen; Seniorin aus Wittgenstein ist das 256. Corona-Opfer.

April

1. April: Familie Weiss stellt ihre Villa in Dahlbruch ukrainischen Flüchtlingen zur Verfügung.

2. April: Wirtschaftsminister lobt Achenbach-Campus in Buschhütten.

4. April: Später Wintereinbruch: Frost und Schnee.

5. April: DRK-Kinderklinik beklagt sich über Pöbeleien von Angehörigen der kleinen Patienten.

6. April: Flutgeschädigte aus dem Ahrtal eröffnen Eisdiele in Netphen-.

7. April: Siegtalbrücke wird vor Abbruch und Neubau digital vermessen.

8. April: Rat Hilchenbach stimmt für Vorkaufsrecht bei umstrittenem Hausverkauf an Rechtspartei-

9. April: Seniorin aus Hilchenbach ist 261. Corona-Sterbefall; Prozess gegen Kreuztaler Welpenhändler vor Landgericht Hagen erneut verschoben.

11. April: Tödlicher Arbeitsunfall in Freudenberger Betonwerk; Gemeinschaftsgarten am Effertsufer in Siegen wiedereröffnet.

12. April: Zwei Tote und ein schwer Verletzter durch Arbeitsunfall bei BGH Edelstahl; Feuer in Heulager in Junkernhees richtet großen Schaden an; Kripo muss wegen „Rachepornos“ auch gegen Kinder ermitteln.

13. April: Immobilienmarkt in Siegen-Wittgenstein 2021 auf Rekordhoch.

14. April: Thyssenkrupp Steel in Kreuztal wegen unsicherer Lage in Kurzarbeit; Kommunen im Kreis nahmen 30 Millionen Euro weniger Gewerbesteuer in 2021 ein.

16. April: Ehrenamtliche Fahrradwerkstatt in Siegen sucht neues Quartier; Hindenburgstraße ist das Nadelöhr des Siegener Straßenverkehrs.

19. April: Umstellung auf H-Gas in der Region auf Ende April terminiert.

20. April: Burbach ermöglicht schnellstes Internet für alle Bürger.

21. April: Senior aus Siegen ist 263. Corona-Sterbefall; 19 potenzielle Standorte für Solarmodule im Siegener Stadtgebiet identifiziert.

22. April: Technikmuseum Freudenberg bereitet Jubiläumsfeier vor; Amprion bietet Entschädigung für Grundstücksnutzung in Kreuztal.

23. April: Unternehmen beklagen Folgen der „durchtrennten Lebensader“ A 45; Ministerpräsident Wüst (CDU) besucht im Wahlkampf Krombacher Firma.

25. April: Drei weitere Corona-Sterbefälle in Siegen-Wittgenstein; 73 Siegener Kinder bekommen keinen Platz in einer der Gesamtschulen.

26. April: 43-Jähriger bei Thyssenkrupp in Ferndorf tödlich verunglückt; 15 Jahre danach keine Spur im Mordfall Bianca Burbach.

27. April: Materialknappheit beeinträchtigt private und öffentliche Bauprojekte; In Grissenbach soll ein Platz nach früherem Zentrumspolitiker benannt werden.

28. April: Aus Rubens-Gymnasium soll vierte Siegener Gesamtschule werden; Felssturz verursacht Schließung der Siegtalstraße zwischen Eiserfeld und Niederschelden.

29. April: Museumserweiterung im Bunker Burgstraße auf der Kippe; Schönste Stadtbibliothek des Kreises in Kreuztal feiert Jubiläum.

30. April: Kreuztal bangt wegen fehlender Förderung um Zukunft des Stadtteilbüros; Autobahnsperrung bedroht Existenz zahlreicher Unternehmen.

Mai

2. Mai: Erste öffentliche Maikundgebungen nach zweijähriger Pandemie-Zwangspause; Sieben-Tage-Inzidenz beträgt im Kreis 709,3.

3. Mai: Verkehrsminister Wissing macht Hoffnung auf baldige Reparatur der A45-Brücke.

4. Mai: Landschaftsbeirat gibt Widerstand gegen Sprengung der Talbrücke Büschergrund auf; Den Pizzerien geht das Mehl aus.

5. Mai: 29-jähriger Asylbewerber aus Siegen droht vor Verwaltungsgericht Arnsberg mit Selbstverbrennung; Siegener Tafel braucht mehr Lebensmittel.

6. Mai: Ausfall von Busfahrern führt zu Fahrplankürzungen der VWS; Umbaupläne für Freudenberger Freibad erneut aufgeschoben.

7. Mai: Schulausschuss beschließt Aus für Haupt- und Realschulen.

9. Mai: Siegener Uni hat den ersten deutschen Quantencomputer; Weihnachtsshow im Mai lockt viel Publikum ins Siegener Lyz.

10. Mai: Neunkirchen feiert Start zum Umbau der Ortsmitte; Kreuztal sucht Nachfolger für scheidende Beigeordnete Edelgard Blümel.

11. Mai: Wirtschaft klagt über viele Personalausfälle wegen Corona.

12. Mai: Hochbegabte 16-Jährige aus Weidenau erhält Platz an der Schülerakademie; Erste Ladestation für E-Bikes in Geisweid eröffnet.

13. Mai: Kreuztaler Firmen leiden unter der A-45-Sperrung; Schulministerin Gebauer spricht sich am Oberen Schloss für Erhalt der Realschule aus.

14. Mai: Kreuztaler Traditionsfirma Blefa wird 125 Jahre alt.

16. Mai: CDU gewinnt beide Landtagswahlkreise in Siegen-Wittgenstein; Ehrendoktorwürde der Uni Siegen für Schriftsteller Navid Kermani.

17. Mai: Gerade fertig sanierte Kreuztaler Stadthalle völlig abgebrannt.

18. Mai: Nach Brand der Stadthalle muss Kreuztal Kulturbetrieb neu organisieren; Kinder aus der Ukraine füllen Siegener Schulen.

19. Mai: Ahr-Sieg-Hilfe unterstützt Woche für Woche Flutopfer; Siegen nahm Abschied von Magnus Reitschuster.

20. Mai: Setzer Brücke in Geisweid muss neu gebaut werden.

21. Mai: Sieben Siegener Straßennamen sind historisch schwer belastet; Nach Hangsicherung ist Straße zwischen Eiserfeld und Niederschelden wieder einseitig befahrbar.

23. Mai: Bis 2033 sollen in Siegen-Wittgenstein 82 Elektrobusse im Einsatz sein; Gastgewerbe bietet Ukraine-Flüchtlingen Job-Perspektive.

24. Mai: Hollywood-Produzent Jerry Bruckheimer hat familiäre Wurzeln in Eiserfeld; Kreis vergibt Stipendium an Studenten der Zahnmedizin.

25. Mai: Scheidender Kreisfeuerwehrchef kritisiert Zunahme von unnötigen Notrufen; Tierheim Siegen schafft Gnadenhof für flugunfähige Tauben.

26./27. Mai: Sanierung des Hallenbads Weidenau wird bis 2025 dauern; Kulturausschuss beauftragt Wiederaufbau der Kreuztaler Stadthalle.

28. Mai: Noch keine Entscheidung über Umbenennung der belasteten Straßennamen; Für Ampriontrasse im Heestal schnelle „Endprüfung“ angekündigt.

30. Mai: Freilichtbühne eröffnet Spielzeit mit „Alice im Wunderland“; In den drei Mensen der Uni Siegen sind vegane Angebote auf dem Vormarsch.

31. Mai: SVB, Uni und Wirtschaft arbeiten an der regionalen Energiewende; Aus Käner Klempnerbetrieb wurde Fachunternehmen für Photovoltaik und Wärmepumpen.

Juni

1. Juni: Mit Arbeitslosenquote von 4,9 Prozent bleibt Arbeitsmarkt auch in der Krise stabil; Kommunalpolitiker in Kreuztal begegnen Gesamtschülern.

2. Juni: Taxi fahren wird 20 Prozent teurer; Arbeiten auf Buschhüttener Straße verursachen Verkehrsprobleme in Kreuztal.

3. Juni: Frühling war im Siegerland sonnig und zu trocken; Nach dreijähriger Pause endlich wieder KulturPur auf dem Giller.

4. Juni: 450 Beschäftigte folgen Aufruf der IG Metall zum Warnstreik nach Geisweid; Volt-Fraktion beantragt „Oben Ohne“ in Siegener Bädern.

7. Juni: 52.000 Besucher beim 30. Kultur-Pur-Festival mit ausverkauften Top Acts; Nachbarkommunen gegen Siegener Gesamtschulpläne.

8. Juni: 125-Kilo-Bombe in Weidenau entschärft; IG Metall handelt Abfindungen für Dometic-Beschäftigte aus.

9. Juni: Rehe sollen den neuen Wald nicht wegfressen; Für neue Talbrücke Eisern wird ein neues Bauverfahren angewandt.

10. Juni: Urban Art-Festival hat sich die Sieg als Freiluftatelier ausgesucht; Netphen löst den Schwimmkurs-Stau mit neuen Angeboten

11. Juni: Baustellen zwischen Siegen und Kreuztal behindern Busverkehr; Gemeinde Burbach gründet eine Glasfaser-GmbH.

13. Juni: Kreistag befürwortet dritte Trinkwassertalsperre im Truftetal; In Wilnsdorf bilden ehemalige FDP- und AfD-Politiker eine neue Ratsfraktion.

14. Juni: 700 Beschäftigte der Eisen- und Stahlindustrie beteiligen sich an Warnstreik in Geisweid; Neuer Apollo-Intendant Markus Steinwender sucht Kooperation mit anderen Kulturträgern.

15. Juni: Kreis Siegen-Wittgenstein will die Wertstofftonne einführen; Nach Pandemie-Pause endlich wieder Hard Rock beim Freak Valley in Deuz.

16. Juni: Lkw-Monteur stirbt bei Reparaturversuch auf Freudenberger Straße in Siegen; Bäckerei Hampe in Neunkirchen meldet Insolvenz an.

18. Juni: In Siegener Freibädern ist Bikini-Oberteil nicht mehr verpflichtend; Um vierte Gesamtschule in Siegen wird es ein Bürgerbegehren geben.

20. Juni: Zahl der Millionäre im Kreis ist seit 2017 auf 81 gestiegen; Erster ökumenischer Kirchentag beider Konfessionen in Siegen begangen.

21. Juni: Züge und Busse in Siegen-Wittgenstein werden unpünktlicher; Krimi-Autor Ralf Strackbein mit Dresden-Krimi in Dresden nicht gefragt.

22. Juni: Wilnsdorf will Siegens Gesamtschulpläne stoppen; Auf dem Burggraben soll bis 2025 ein Baugebiet für 70 neue Häuser entstehen.

23. Juni: Kreissynode stimmte für „Evangelischer Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein“; Wegen Streiks bei Hessischer Landesbahn fallen Züge aus.

24. Juni: Siegerländer Dörfer beim Landeswettbewerb außen vor.

25. Juni: Stadt Netphen kündigt Geschäftsführer des Freizeitparks; Migranten haben Angst vor Gang zum Siegener Ausländeramt.

27. Juni: Ukrainischer Botschafter Andrej Melnyk zu Besuch in Siegen.

28. Juni: Bezirksregierung soll im Streit um Gesamtschule vermitteln.

29. Juni: Umbau des Hallenbads Weidenau inzwischen genau so teuer wie ein Neubau; Neue Wilnsdorfer Ratsfraktion hält Verwaltung mit Antragsflut in Atem.

30. Juni: Brandanschlag auf syrisches Restaurant in Weidenau vermutet; Zwei Fälle von Affenpocken im Kreisgebiet registriert.

Juli

1. Juli: In Unglinghausen formiert sich Widerstand gegen Trasse der Kreuztal-Hilchenbacher Umgehung; Zuwanderung aus Ukraine macht sich bei Arbeitslosenzahlen bemerkbar.

2. Juli: Pflegeeinrichtung Haus Elisabeth in Netphen begeht 25. Jahrestag seiner Gründung.

4. Juli: 20.000 Teilnehmer fahren bei der 25. Auflage von SiegtalPur auf zwei Rädern über die HTS.

5. Juli: Drastischer Mangel an Bewerbungen um Ausbildungsstellen; Alte Nutzpflanze Hanf wird auf einem Feld in Beienbach angebaut.

6. Juli: Blindgänger auf Globus-Baustelle an Eiserfelder Straße entschärft.

7. Juli: Dometic gibt Standort Kaan-Marienborn mit 244 Mitarbeitern auf; Burbacher Kirchengemeinden gegen Bordell in ehemaliger Siegerlandkaserne.

8. Juli: Siegen denkt über Senkung der Temperatur in Frei- und Hallenbädern nach; Stiftung Diakoniestation Kreuztal gegen Pflegekammer.

9. Juli: Studenten bleiben nach Lockdown mit Homeoffice dem Campus fern; Gastronomie fehlt es an Bewerbern um Ausbildungsstellen.

11. Juli: IHK spricht von enormen Herausforderungen durch gestörte Lieferkette; Unbekannte zerkratzen am Siegener Giersberg 30 Autos.

12. Juli: Unbekannte verwüsten geschlossenes Hotel auf dem Heidenberg; Wilnsdorferin bringt angebotene Immobilien auf Vordermann.

13. Juli: Wegen sinkender Besucherzahlen soll evangelische Kreuzkirche in Kreuztal verkleinert werden.

14. Juli: Kreuztal will gegen Ampriontrasse im Heestal klagen.

15. Juli: Brauereien kommen in Leergut-Bedrängnis; Bei Siegener HTS-Rampe ist die baldige Fertigstellung absehbar.

16. Juli: Eisenbahner streiken im Siegener Bahnhof für höhere Löhne.

18. Juli: Unfallhäufigkeit während der Corona-Jahre im Kreisgebiet rückläufig; Feuerwehren am Wochenende stark beschäftigt.

19. Juli: Innenstadt von Siegen im Fokus von Polizei und Ordnungskräften; Benteler-Belegschaft bereitet sich nach vergeblichem Kampf auf Ende in Weidenau vor.

20. Juli: Stadtmuseum Freudenberg feiert 40-jähriges Bestehen; Waldbrandgefahr in weiten Teilen des Siegerlandes.

21. Juli: Erneut muss Bombe am Berufskolleg entschärft werden; Firma ZF schließt Zukunftsvereinbarung für Standort Kreuztal.

22. Juli: Spezialfirma räumt Trümmer der ausgebrannten Kreuztaler Stadthalle weg.

23. Juli: Verkohlte Pizza beunruhigt Bewohner eines Hochhauses in Weidenau.

25. Juli: Illegal abgestellter Pkw in der Wenscht ausgebrannt und abgeschleppt.

26. Juli: Siegener Tierheim nimmt keine in Corona-Zeit erwünschte Hunde mehr auf.

27. Juli: Amtsgericht stellt Verfahren um tödlichen Backes-Unfall in Alchen ein.

28. Juli: Hilchenbacher Unternehmer Heinrich Weiss klagt in Karlsruhe gegen EU-Coronafonds.

29. Juli: Am Wellersberg errichtet ev. Gemeinde ein Haus der Jugend.

30. Juli: Arbeitslosenquote in Siegen-Wittgenstein 4,9 Prozent; In Freudenberg sind Abwasser- und Müllgebühren am höchsten.

August

1. August: Christliche Kirchen im Siegerland verlieren 2021 insgesamt 1700 Mitglieder; Queere Menschen demonstrieren in Siegen für ihre Rechte.

2. August: Rat Siegen plant Sondersitzung zu Bürgerbegehren gegen Schulschließungen; Kreuztaler Apfelmosterei nimmt Betrieb auf.

3. August: Hallenbadneubau in Weidenau billiger als Sanierung.

4. August: Hilchenbach geht trotz Urteil gegen rechtsextremen „Dritten Weg“ vor.

5. August: Kreis erwägt auch Rückführung des ÖPNV in öffentliche Hand; Hallenbad Eiserfeld ist neues Sorgenkind der Stadt Siegen.

6. August: Unternehmen suchen nach Auswegen aus der Energiekrise; Siegener Projekt setzt sich für unterdrückte Frauen in Afghanistan ein.

8. August: Brandopfer aus Geisweid mit Hubschrauber in Spezialklinik geflogen; Sperrung der A 45 bei Lüdenscheid für Wirtschaft ein Wettbewerbsnachteil.

9. August: Initiative gegen Amprion-Trasse befürchtet im Heestal „industrielle Großanlage“; Netpher Großbäckerei Schneider nach Hampe-Übernahme jetzt mit über 700 Mitarbeitern.

10. August: „Sprechende“ Ampeln erleichtern Siegener Schulanfängern Weg zur Schule; Firmen konkurrieren um Ausbau des Glasfasernetzes.

11. August: Mehrere Unfälle legen Feierabendverkehr in Siegen lahm.

12. August: Sonnenkraft soll Warmwasserfreibad Buschütten künftig beheizen; Alte Vogtei in Burbach ist neues Begegnungs- und Besucherzentrum.

13. August: Im heißen Sommer laufen die Bäche im Siegerland trocken.

15. August: Waldbrände im Lahn-Dill-Kreis auch im Siegerland bemerkbar; Mutiger Feuerwehrmann löscht Küchenbrand in Ferndorf im Alleingang.

16. August: Zwei Kreuztaler sterben bei Unfall nach Rückkehr von Wendener Kirmes.

17. August: Kreuztal klagt vor Bundesverwaltungsgericht gegen Amprion; Beratungsstelle „Mädchen in Not“ meldet 20 Prozent mehr Ratsuchende in 2021.

18. August: Gaspreise ohne Einfluss auf Krematorium.

19. August: In Obersetzen stirbt ein Pferd nach Sturz in einen Wassergraben; In Kreuztal wird ein Hund von Hausdach gerettet.

20. August: Siegener Versorgungsbetriebe erhöhen Gaspreise ab Oktober deutlich; Einzelhändler im Netpher Zentrum kämpfen um Parkplätze.

22. August: Waldbrand in Eichen und Feuer bei Thyssenkrupp halten Kreuztaler Feuerwehr auf Trab; Kreuztaler Bildungs- und Sportcampus eröffnet.

23. August: Wegen Energiekrise überlegt Netphen Schließung des Hallenbads.

24. August: Stadt schließt aus Brandschutzgründen Notunterkunft im Hotel Acon in Weidenau.

25. August: IS-Rückkehrerin aus Hilchenbach in Düsseldorf vor Gericht.

26. August: Netphen will gegen Randale an Wochenenden vorgehen; Hauseigentümerin in Siegen fällt auf falsche „Dachdecker“ rein.

27. August: Kosten für Erweiterung von Kläranlage in Dreis-Tiefenbach sind explodiert; Feuerwehr löscht brennende Cannabispflanzen in Buschhüttener Wohnung.

29. August: Erstes Siegener Stadtfest nach Pandemie lockt an drei Tagen über 100.000 Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt.

30. August: Hilchenbacher machen gegen Rechtspartei „Dritter Weg“ mobil; Autobahn GmbH stellt Wasser aus Regenrückhaltebecken in Eisern zur Verfügung.

31. August: 74-Jähriger aus Dreis-Tiefenbach unternimmt 1400 km lange Radtour an den Bodensee.

September

1. September: Rat Siegen stimmt Bürgerbegehren für Erhalt von Haupt- und Realschulen zu.

2. September: Wegen Kostenexplosion ist in Siegen wieder die Variante Zentralbad in der Diskussion; CDU scheitert mit Antrag gegen Oben-ohne in Siegener Bädern.

3. September: Rat Wilnsdorf kann sich erst nach Stunden auf neue Ausschussbesetzung einigen; Bei Benteler in Weidenau sind die Lichter endgültig aus.

5. September: Über 700 Teilnehmer an Protestaktion in Hilchenbach gegen rechtsextreme Partei; Kreuztal feierte das 40. Weindorf.

6. September: Gebrauchtes E-Auto für Studienzwecke an die Uni Siegen gespendet.

7. September: Wegen Bauarbeiten zwischen Siegen und Köln wird Zugverkehr eingeschränkt.

8. September: In der Region fallen immer noch viel zu viele Züge aus.

9. September: Krise zwingt Osteuropäerinnen auch in der Region in die Prostitution.

10.September: Vorwurf der sexuellen Nötigung gegen Flüchtlingshelfer aus Siegen-

12. September: AWZ Fellinghausen verabschiedet langjährigen Geschäftsführer Horst Grübener.

13. September: Kreispolizeibehörde bekommt neues Domizil am alten Standort des Krupp-Hochhauses in Geisweid.

14. September: Bundespolizei durchsucht in Siegen Wohnungen von mutmaßlichen Schleusern; Verärgerung über Ausschluss Siegerländer Orte vom Dorfwettbewerb.

15. September: Geplante Umbenennung von belasteten Straßennamen in Siegen kommt nicht gut an.

16. September: Kreisumlage soll 2023 um elf Millionen Euro steigen; Netphen benennt Platz nach Adolf-Stöcker-Gegner Gerhard Stötzel.

17. September: Malteser bieten Senioren in Netphen selbstbestimmten Einkaufsservice; Kreuztal will Glasfaserausbau in eigene Hand nehmen.

19. September: Trauer um Achenbachs Heimatvereinsvorsitzenden Günther Langer; 25-Jähriger baut mit 300.000-Euro-Auto Verkehrsunfall mit fünf Verletzten.

20. September: IHK Siegen muss nach Hacker-Angriff vom Juli immer noch improvisieren; Paritätische-Geschäftsführer Horst Löwenberg nach 26 Jahren verabschiedet.

21. September: Rechtspartei 3. Weg darf Raum in Hilchenbach nicht nutzen; Bürgerbeteiligung für Dorfplatz in Eichen hat begonnen.

22. September: Immer mehr Verspätungen und Ausfälle im ÖPNV; In Wilnsdorf ist das Pro-Kopf-Einkommen kreisweit am höchsten.

23. September: Kreuztal findet temporären Kulturstandort in Werkshalle von Achenbach Buschhütten.

24. September: 150 Teilnehmer an Demonstration von Fridays for Future.

26. September: Netpher Sekundarschule wird nach ermordeter Jüdin Ruth Faber benannt.

27. September: Einwohnerzahl im Kreis Siegen-Wittgenstein gestiegen.

28. September: Personalmangel und hoher Krankenstand beeinträchtigen ÖPNV; 404.405 Kilometer auf dem Rad beim Stadtradeln 2022 im Kreis.

29. September: Marode Straßen im Kreis stehen der Energiewende im Weg; Kreuztaler Firma boomt mit Verkauf von Balkonkraftwerken.

30. September: Ehemaliges Hundt & Weber-Gelände in Geisweid soll Wohnquartier werden; Netphen will Heimann-Halle als Notquartier für Flüchtlinge einrichten.

Oktober

1. Oktober: Initiative für Erhalt von Haupt- und Realschule in Siegen auf gutem Weg zu Bürgerentscheid; Trotz Krisen ist Arbeitslosigkeit im September gesunken.

3. Oktober: Personalmangel in Kitas macht in Siegen Probleme; 26-jähriger Julian Maletz ist Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion.

5. Oktober: Tierheim Siegen eröffnet Gnadenhof für Hunde; Volt-Antrag auf mehr öffentliche Toiletten in Siegen scheitert.

6. Oktober: Mehrjähriger Ausbau der Eiserfelder Straße mit Bürgerfest beendet; Glasverbot in Netphens Innenstadt beruhigt übliche Randale an Wochenenden.

7. Oktober: Uni hält im Zentrum Räume für soziale Einrichtungen vor; Naturschutzverbände klagen gegen Umstände des Abrisses der Büschergrunder Talbrücke.

8. Oktober: Siegener Jugendeinrichtung Bluebox ist völlig marode; Aktionsbündnis fordert mehr bezahlbaren Wohnraum.

10. Oktober: Junges Forscherteam der Uni Siegen präsentiert Ergebnisse auf Fachkonferenz in Texas; Raser sind im Siegener Stadtgebiet kein großes Problem.

11. Oktober: Neues Semester an der Uni beginnt mit Rückgang an Studierenden.

12. Oktober: Gewerbesteueraufkommen im IHK-Bezirk stark zurückgegangen.

13. Oktober: Siegen heißt ukrainische Schüler mit Büchlein in ihrer Sprache willkommen; Kreuztal verzichtet auf Moderation wegen Siegener Gesamtschulpläne.

14. Oktober: 32-jähriger Patrick Zöller soll neuer Sozialdezernent in Kreuztal werden.

15. Oktober: Siegen bringt Flüchtlinge im ehemaligen Krankenhaus Kredenbach unter; Lebensweg des früheren Museumsdirektors Hans Kurse während der NS-Zeit unter der Lupe.

17. Oktober: Bürgerentscheid über Haupt- und Realschulen macht Anmeldeverfahren für nächstes Schuljahr kompliziert.

18. Oktober: Zwei neue Stolpersteine für Euthanasie-Opfer in Netphen; Unternehmen im IHK-Bezirk sehen ohne Zuversicht in nächste Zukunft.

19. Oktober: Bislang schon sieben Verfahren um das Domizil des „3. Wegs“ in Hilchenbach.

20. Oktober: Siegener Rat beschließt Umbenennung von drei Straßennamen.

21. Oktober: Wasserschaden verzögert Eröffnung des neuen Hauses der Musik in Siegen.

22. Oktober: Bürgermeister verlangen niedrigere Kreisumlage; Rat Kreuztal wählt Patrick Zöller zum neuen Sozialdezernenten.

24. Oktober: Nenkersdorfer unterstützen wohnungslose Opfer eines Hausbrandes.

25. Oktober: Bund für Naturschutz ehrt Initiative gegen Straßenbau im Rothaargebirge; Stadt Siegen schließt sich Klage aus Meiswinkel gegen Amprion-Trasse nicht an.

26. Oktober: Finanzamt stoppt Sammlung für Opfer von Hausbrand in Nenkersdorf; In Eiserfelder gründen mehrere Unternehmer ein „House of Bikes“.

27. Oktober: Einbrecher räumen in Büschergrund Volksbankfiliale aus; Anwohner der Bogenstraße in Fellinghausen vom Straßennetz abgeschnitten.

28. Oktober: Landesbetrieb stellt in Kreuztal Varianten für die künftige Ost-West-Verbindung vor.

29. Oktober: Heimatverein Achenbach wehrt sich gegen Vorwürfe.

31. Oktober: A-45-Talbrücke Landeskroner Weiher erfolgreich gesprengt.

November

1. November: Inzidenz im Kreis Siegen-Wittgenstein mit 624 Fällen auf 100.000 Einwohner an fünfter Stelle bundesweit.

2. November: Geflügelpest bei Bestand von Hobbyzüchtern in Siegen entdeckt; Gemeinde Wilnsdorf auf der Suche nach Notstromaggregaten.

3. November: Arbeitslosenzahl im Oktober leicht angestiegen; Bufdi-Bundesamt sieht keine Verfehlungen durch Heimatverein Achenbach.

4. November: Zukunft des Karstadt-Warenhauses in Siegen ungewiss; Team der Uni entwickelt E-Auto-Hinterachse für mehr Reichweite.

5. November: Erste Metaller-Warnstreiks bei Alstom in Dreis-Tiefenbach; Sieben Hebammen planen Gründung eines Geburtshauses in Siegen; In Gernsdorf und in Gilsbach entstehen zwei neue Windräder.

7. November: 274 Bürger nutzen Gelegenheit zum Umtausch des alten Führerscheins.

8. November: Online-Händler hat Interesse an Übernahme des Karstadtgebäudes; Von Nazis ermordeter Homosexueller aus Kreuztal bekommt in Wismar Stolperstein.

9. November: 29-jährige Frau aus Hilchenbach als IS-Kriegsverbrecherin vor Gericht; Ex-Minister Pinkwart (FDP) nimmt Professur an Uni Siegen wieder auf.

10.November: Heimische Gastronomie sucht nach Lösungen für neue Verpackungsverordnung.

11. November: 61. Gedenkstunde zur Erinnerung an Siegener Synagogenbrand von 1938; Rechtsextreme stören Mahnwache in Hilchenbach.

12. November: Amprion erzwingt Zutritt zu Grundstück im Heestal.

14. November: Anteil der Berufspendler im Siegerland nimmt weiter zu; Siegen ist Magnet - Kommunen ringsum leeren sich tagsüber.

15. November: Besucherzahlen im Apollo wegen Pandemie massiv eingebrochen.

16. November: RKI meldet 300. Covid-Sterbefall im Kreisgebiet.

17. November: ; Wenige Tage nach gerichtlicher Verfügung veranlasst Amprion im Heestal Probebohrungen.

18. November: Kreis Siegen-Wittgenstein bildet 20 Pflegekräfte aus Vietnam aus; KAB Dreis-Tiefenbach schließt ihre Kleiderstube.

19. November: Mehr als 7300 Unterschriften für Erhalt von Siegener Haupt- und Realschulen.

21. November: Siegener Feuerwehr muss veränderten Klimabedingungen Rechnung tragen; IHK fordert Nachbesserungen beim 49-Euro-Ticket.

22. November: Auf Siegener Friedhöfen fehlen Flächen für muslimische Gräber; SVB kündigen den Gas- und Wärmerabatt für Dezember an.

23. November: Sparkasse Siegen bekommt 2023 eine neue Chefin; Kreuztaler Holzbetrieb hat sich auf Holzpellets spezialisiert.

24. November: Solarsiedlung und Photovoltaikanlage in Eiserfeld geplant; Luxus ist im Einzelhandel zurzeit nicht gefragt; Pkw aus Frankreich seit acht Monaten im Parkhaus des Kreisklinikums.

25. November: Synode hat Kirchenkreis Siegen mit Wittgenstein fusioniert; Fußgänger demoliert auf Wilhelmshöhe Auto des Landrats.

26. November: Kreis Siegen-Wittgenstein immer tiefer in den roten Zahlen; Tod eines 51-Jährigen aus Rheinland-Pfalz gibt Kripo Rätsel auf.

28. November: Triebwagen gerät am Bahnhof Siegen in Flammen; Reihe der dörflichen Weihnachtsmärkte hat begonnen.

29. November: Bäume am Siegdeich in Niederschelden werden gefällt.

30. November: DRK-Kinderklinik warnt vor Gefährdung der medizinischen Versorgung; Wilnsdorf dreht an der Steuerschraube.

Dezember

1. Dezember: Trotz höherer Arbeitslosenzahl bleibt der Arbeitsmarkt stabil.

2. Dezember: Geschäfte planen wegen hoher Energiekosten kürzere Öffnungszeiten; NRW-Gemeindewaldverband spricht sich in Burbach für mehr Windräder im Wald aus.

3. Dezember: Kirchen im Siegerland müssen in den Energiesparmodus.

5. Dezember: Siegerland-Express verkürzt Bahnreise nach Dortmund auf zwei Stunden.

6. Dezember: Grundsteuer-Erklärung bislang erst von 43 Prozent der Eigentümer abgegeben.

7. Dezember: Stadt Hilchenbach entzieht dem „Dritten Weg“ das Domizil.

8. Dezember: Im bundesweiten Kampf gegen Schleuserbanden auch Wohnungen in Siegen durchsucht.

9. Dezember: Glasfaserszene kämpft in den Städten und Gemeinden mit harten Bandagen; Stadt Kreuztal muss den Gürtel enger schnallen.

10. Dezember: Rat Netphen lehnt Erweiterung des Demenzzentrums St. Anna ab.

12. Dezember: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Siegen-Kaan und entkommen mit Beute; Polizei lässt marokkanische Fußballfans in Siegen im Kreis fahren.

13. Dezember: Bündnis hält Gedächtnis an 1992 von Neonazis ermordeten Bruno Kappi wach; Stadt Netphen beendet Livestream aus Ratssitzungen.

14. Dezember: Weidenauer Rüdiger Fries hat zerstörte Siegener Synagoge im Modell wieder entstehen lassen; Bürgerinitiative Heestal befürchtet baldigen Bau der Starkstromtrasse.

15. Dezember: Immer mehr Züge kommen nicht an; Detlef Rujanski nach fast 30 Jahren als Geschäftsführer des Studentenwerks in Rente.

16. Dezember: Versorgungssituation in der DRK-Kinderklinik hat sich weiter verschärft; Mieter eines Hauses in Geisweid klagen über unzumutbare Zustände.

17. Dezember: AStA der Siegener Uni kritisiert das Aus für Umsonstladen; Kreuztal vermarktet insgesamt 21 neue Bauplätze.

19. Dezember: Kreistag vertagt sich nach siebenstündiger Beratung ohne Beschluss für Haushaltsplan 2023; Für Arbeitgeberverbände kommt Energiepreisbremse zu spät.

20. Dezember: Durch Blitzeis kommt es zu 70 Verkehrsunfällen; Zahlreiche Fußgänger mit Verletzungen in Krankenhäusern; Ehemaliger Hilchenbacher Stadtdirektor Dr. Hans Christhard Mahrenholz mit 94 Jahren verstorben.

21. Dezember: Stadt Siegen findet keinen Auftragnehmer für Umbau des Schleifmühlchen-Kreisels; Abfallunternehmen klagen über Personalmangel.

22. Dezember: Medikamentenmangel in Apotheken immer prekärer; Siegen lässt am 1. März über Haupt- und Realschulen abstimmen.

23. Dezember: Bezirksregierung genehmigt vierte Gesamtschule in Siegen; Umsonstladen in der Siegener Innenstadt schließt die Pforten.

24. Dezember: Karstadt-Übernahme durch Buero.de ist vom Tisch; Kreuztaler BürgerBus kommt nur noch auf Abruf.

27. Dezember: Siegener lernen allmählich den Umgang mit der gelben Tonne; Corona-Bilanz zum Jahresende bei 306,6 Fällen pro Woche und 306 Toten seit Ausbruch der Pandemie.

28. Dezember: 40 Einsätze wegen Schlägereien, Familienstreitigkeiten und Einbrüchen halten Polizei auf Trab; Siegen macht weiter mit Rats-TV.

29. Dezember: Leichte Entspannung an der DRK-Kinderklinik trotz des grassierenden RS-Virus.

Und hier gehts zu den Jahresrückblicken.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland