Siegen: Das sind die exklusivsten Airbnb-Wohnungen der Stadt

Siegen. Von der modernen Altbauwohnung in der Innenstadt bis zum umgebauten Bauwagen auf dem Bauernhof: Das sind Siegens schönste Airbnb-Wohnungen.

Wer in seinem Urlaub Wert auf Radfahren, Wandern und den Besuch sehenswerter Städte legt, ist im Siegerland genau richtig. Touristisch kann sich die Region sehen lassen – was sich auch durch einen Anstieg von Airbnb-Ferienwohnungen in Siegen und Umgebung bemerkbar macht. Über 100 Wohnungen werden auf dem Airbnb-Portal aktuell in und rund um Siegen angeboten. In unserer Übersicht stellen wir die aus Sicht der Redaktion schönsten Airbnb-Wohnungen in Siegen und Umgebung vor.

1.) Airbnb „Altes Kutscherhaus“

Ein ehemaliger Stall umgebaut zum Loft. In zentraler Lage. Dieses einmalige Wohnerlebnis können Airbnb-Suchende bei Vermieter Ralf finden. In direkter Nähe der Siegener Innenstadt findet man das Loft in der Köpfchenstraße. Ein Schlafzimmer mit Doppelbett gibt es dort, dazu kann die Couch in der offenen Wohnküche ausgezogen werden, so dass insgesamt bis zu vier Personen in der modernen Unterkunft Platz finden. Ein modernes Bad mit bodentiefer Dusche rundet das stimmige Gesamtbild der Wohnung ab. Ein park-ähnliches Grundstück direkt vor der großen Terrasse der Wohnung gibt dem ehemaligen Stall ebenfalls ein wohliges Ambiente.

Das alte Kutscherhaus in Siegen ist auf der Plattform Airbnb zu finden. Foto: Privat

Bisherige Besucher sind von der Wohnung ebenfalls begeistert. Fünf von fünf Sternen räumt die Wohnung bei der Bewertung ab. „Ich hatte eine Tolle Zeit in der Wohnung! Sauber ordentlich und ganz neu Saniert der Check-in lief unkompliziert. Ich war außerordentlich zufrieden mit der Unterkunft!“, schreibt ein Nutzer.

+++ Weitere Informationen und Bilder zum Airbnb „Altes Kutscherhaus“ in Siegen finden Sie hier +++

2.) Airbnb „Ferienhaus in der Siegener Altstadt“

Wer es richtig gemütlich mag, ist im Ferienhaus in der Siegener Oberstadt bei Gastgeber Ingolf genau richtig. Das kleine, gemütliche Häuschen überzeugt mit einer geschmackvollen Inneneinrichtung mit warmen Farben und vielen liebevoll gestalteten Ecken. Die historische Stadtmauer Siegens ist sogar Teil des Hauses. 80 Euro pro Nacht verlangt Vermieter Ingolf für seine sehenswerten vier Wände in der Siegener Altstadt.

Im Wohnzimmer des Airbnbs „Ferienhaus in der Siegener Altstadt“ dominieren warme Farben. Foto: Privat

In dem kleinen Badezimmer befindet sich eine ebenerdige Dusche, ein WC und ein schickes Waschbecken aus Stein. Über die Küche und das schöne Wohnzimmer mit Eichenparkett gelangt man zum Schlafraum, in dem ein Boxspringbett (180 x 200) bequeme Nächte garantiert.

Das Airbnb „Ferienhaus in der Siegener Altstadt“. Foto: Privat

Besucher sind vom Ferienhaus in der Siegener Altstadt ebenfalls begeistert: 4,9 von 5 möglichen Sternen sprechen in der Bewertung der Unterkunft eine klare Sprache. Eine Nutzerin schreibt etwa: „Wir haben uns in dem Häuschen sofort sehr wohl gefühlt. Es ist wirklich alles da, was man für einen Urlaub benötigt. Alles ist sehr sauber, gepflegt und mit liebe zum Detail eingerichtet.“

+++ Weitere Informationen und Bilder zum Airbnb „Ferienhaus in der Siegener Altstadt“ finden Sie hier +++

3.) Airbnb „Schäferwagen auf dem Bauernhof“

Dieser schöne Schäferwagen steht auf einem Bauernhof in Netphen und gehört zu den schönsten Airbnb-Wohnungen in Siegen und Umgebung. Foto: Privat

Die wohl ungewöhnlichste Airbnb-Unterkunft im Siegerland liegt im Nachbarort Netphen. Ein Dreiergespann aus den Anbietern Philipp, Johannes und Dennis hat auf dem Bauernhof der Familie Schäfer einen Bauwagen zu einem beheizten Schlafplatz ausgebaut, in dem sich gemütliche Nächte verbringen lassen. Auch eine Küche und eine Toilette hat die kleine Unterkunft zu bieten. Darüber hinaus gibt es eine gerade erst angebaute Terrasse, auf der sich schöne Stunden verbringen lassen.

So sieht das Airbnb von innen aus. Foto: Privat

Ideal ist die Unterkunft vor allem für Familien, die Zeit in der Natur verbringen wollen. Auf dem Hof Schäfer gibt es viel zu entdecken. Hühner, Schweine, Pferde und Kühe gibt es auf dem Bauernhof im Siegerland. Dazu lädt die direkte Umgebung zu ausgiebigen Spaziergängen oder Fahrradtouren ein. Einen Hofladen gibt es auf dem Bauernhof ebenfalls, sodass es in direkter Umgebung auch die Möglichkeit zur Verpflegung gibt.

+++ Weitere Informationen zum Airbnb „Schäferwagen auf dem Bauernhof“ finden Sie hier +++

4.) Airbnb „Modernes Altbauapartment in Siegen“

Deutlich moderner geht es im Airbnb „Modernes Altbauapartment“ im Siegener Zentrum zu. Vermieterin Linda bietet ihren Gästen eine frisch renovierte Wohnung mit allen Extras, die man sich nur wünschen kann. Rund zehn Gehminuten von der Siegener Innenstadt entfernt liegt die Wohnung an der Friedrich-Wilhelm-Straße und kostet 49 Euro pro Nacht. Ein fairer Preis angesichts der recht zentralen Lage sowie der Ausstattung und des Zustands der Wohnung.

Das Airbnb „Modernes Altbauapartment in Siegen“ punktet mit einem geschmackvollen Einrichtungsstil. Foto: Privat

Und auch die Bewertungen sprechen eine deutliche Sprache: 4,9 von 5 möglichen Sternen vergeben bereits über 120 Besucher der Unterkunft. Damit gilt Gastgeberin Linda als „Superhost“ von Airbnb – also einer von der Airbnb-Plattform ausgezeichnet bewerteten Gastgeberin. Exemplarisch für die Bewertungen der Besucher steht folgende Bewertung: „Ich hatte hier eine wirklich tolle Unterkunft während meiner Fortbildung. Die Wohnung war sehr sauber, Check-in problemlos und die Kommunikation mit Linda auch zu jederzeit möglich. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und kann diese Unterkunft nur empfehlen!“

+++ Weitere Informationen zum Airbnb „Modernes Altbauapartment in Siegen“ finden Sie hier! +++

Hierbei handelt es sich um eine Auswahl der Redaktion. Die Auflistung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Informationen zu Airbnb-Wohnungen in Siegen gerne per Mail an siegen@wp.de

