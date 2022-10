Kneipen in Siegen Siegen: Das sind die Top 10 Clubs und Kneipen in der Stadt

Siegen. Von „Wolkenkuckucksheim“ bis „Kneipensport Schabernack“. Wir listen die Top 10 der beliebtesten Clubs und Kneipen in Siegen auf.

Das neue Semester läuft! In Siegen strömen Studenten nach den Semesterferien wieder in die Hörsäle und erleben seit Anfang 2020 das erste Semester, das komplett in Präsenz stattfinden soll. Doch nicht nur in den Uni-Gebäuden hat Siegen viel zu bieten – auch in direkter Umgebung gibt es zahlreiche Kneipen, Clubs, Discos und Gaststätten, die besonders für Studenten attraktiv sind. Das sind die zehn besten Clubs und Kneipen zum Semesterstart:

1.) Wolkenkuckucksheim

Im Wolkenkuckucksheim in Siegen wird man direkt mit einer Definition des Namens begrüßt. Foto: WP

Als Tanz- und Nachclub ist das Wolkenkuckuksheim in der Hindenburgstraße in Siegen eine Institution. Ob RnB, HipHop, House oder Techno: Im Wolkenkuckuksheim kommt jeder Feierwütige auf den Geschmack. Über aktuelle Veranstaltungen informiert der Club laufend über seine sozialen Kanäle. In der Regel öffnet der Siegener Club mittwochs, freitags und samstags.

2.) Meyer

Eine Institution im Siegener Nachtleben ist auch das „Meyer“, das ebenfalls in der Hindenburgstraße liegt. Auch hier haben Studierende die Gelegenheit, den Start ins Semester feucht-fröhlich zu begehen, wenn mittwochs in der ersten Semesterwoche die Pforten des Lokals öffnen. Am Wochenende bekommen Besucher dann bei der Partyreihe „Another One“ die besten Hits der 2000er Jahre auf die Ohren. Am Samstag folgt dann „Die schönste Party Siegens“, die sich ebenfalls großer Beliebtheit beim Partyvolk erfreut. Über weitere Veranstaltungen informiert auch das Meyer über seine sozialen Kanäle.

3.) Erzi

Bruno Puddu eröffnet an der Kölner Straße die neue Kneipe Erzi Glasbiergeschäft rund um das Erzquell-Bier aus Niederschelderhütte Foto: Hendrik Schulz / WP

Das „Erzi“ in Siegen ist Anlaufstelle für echte Bier-Kenner. Das „Glasbiergeschäft“, wie es sich selbst nennt, schenkt in seinen modern gestalteten Räumlichkeiten in der Kölner Straße 8 ausschließlich Erzquell-Bier aus. Im Siegerland lange kein Geheimtipp mehr. Mittlerweile gibt es in der Region eine regelrechte Erzquell-Community – und mit dem Erzi nun auch die passende Kneipe dazu. Geöffnet hat die Gaststätte von mittwochs bis freitags von 16 bis 24 Uhr, samstag öffnet das „Erzi“ bereits um 11 Uhr vormittags und schließt um 1 Uhr in der Nacht.

4.) Kneipensport Schabernack

Die Kneipe Kneipensport Schabernack am Kornmarkt in der Siegener Oberstadt Foto: Hendrik Schulz / WP

Freunde von besonders gemütlichen, urigen Kneipen sind derweil im „Kneipensport Schabernack“ am Kornmarkt 10 an der richtigen Adresse. Montags und dienstags hat die Gaststätte geschlossen, an allen weiteren Tagen serviert das Team seinen Gästen jeweils abends ab 18 Uhr Bier aus der Region und darüber hinaus. Der Name „Kneipensport“ ist im „Schabernack“ dabei Programm: Für den Sport: Alles, was man klassisch immer schon in Kneipen spielte, ist vor Ort. Billard, Kicker, Airhockey, normales Darts, Steeldarts, Flipper, Arcade-Videospielautomat, Tischtennis-Rundlauf, Schocken, Schachern, Mikado, Karten. Egal was es ist: Sie haben’s vermutlich da, sagt Betreiber Cemil Fidan.

5.) Verstärker

Fans der Rock-Musik finden derweil im „Verstärker“ ein zu Hause. Die Siegener Tanzkneipe öffnet freitags, samstags und montags ihre Pforten und lädt über seine Instagram-Seite zu zahlreichen Veranstaltungen. Kürzlich wurde erst das fünfjährige bestehen der Kneipe mit einer Rock-und Nu-Metal-Party gefeiert. Zu finden ist der „Verstärker“ in der Sandstraße 31.

6.) Belle Epoque

In der Musikkneipe „Belle Epoque“ in Siegen gibt es für Besucher seit knapp 50 Jahren etwas auf die Ohren. Seit den 70er Jahren gibt es die Traditionsgaststätte bereits. Immer wieder finden in den rustikalen Räumlichkeiten auch Rockkonzerte statt. Neben Bier stehen beim „Belle Epoque“ auch herzhafte Speisen auf der Karte. Am kommenden Samstag soll das 50-jährige Bestehen der Kneipe mit einem Auftritt der Siegener Rockband „EMNASIA“ gefeiert werden. Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung auf der Internetseite des „Belle Epoque“.

7.) Eulenspiegel

Wer nach einer Gaststätte mit viel Charme sucht, ist im „Eulenspiegel“ in Siegen genau richtig. Wie im „Belle Epoque“ gibt es im Eulenspiegel nicht nur viele Getränke auf der Karte, sondern auch herzhafte Speisen. Immer wieder bietet die Kneipe neue Biersorten an. Aktuell gibt es dort unter anderem Starkbier-Sorten wie „Brewdog Hazy Jane“ oder das „Brewdog Punk IPA“. Immer wieder gibt es auch Live-Musik im Eulenspiegel: im Sommer lädt ein Biergarten zum Verweilen ein. Zu finden ist die Gaststätte an der Weidenauer Straße 259.

8.) Casablanca

In der Poststraße 3 in Siegen finden Freunde von modernen Gaststätten im „Casablanca“ eine passende Location. Neben Getränken gibt es im Casablanca eine breite Auswahl von Speisen: Von Schnitzel über Pasta bis zu türkischen Baklava bietet die Gaststätte seinen Gästen viel. Der angrenzende Biergarten lädt dazu vor allem im Sommer dazu ein, dort ein paar gesellige Stunden zu verbringen. Geöffnet hat das Lokal täglich ab 11 bis 24 Uhr. Sonntags öffnen um 13 Uhr die Türen.

9.) Schellack

Uriges Ambiente gibt es auch in der Musikkneipe „Schellack“ in Siegen. Täglich öffnet die Gaststätte um 19 Uhr, nur sonntags bleibt der Laden zu. An der alten Poststraße 26 in Siegen finden in gemütlicher Atmosphäre immer wieder Live-Veranstaltungen statt. Auf dem Laufenden halten die Inhaber ihre Gäste über die eigene Instagram-Seite.

10. Onkel Toms Hütte

Traditionell geht es derweil in der Rock-Kneipe „Onkel Toms Hütte“ in Siegen zu. Neben verschiedenen Bier-Sorten vom Fass gibt es in der Alten Poststraße 17 an den Wochenenden und Wochentagen auch Live-Fußball zu sehen. Geöffnet hat die kultige Kneipe täglich ab 17 Uhr. Nur samstags öffnet die Gaststätte bereits ab 15 Uhr. Aktuelle Informationen teilen die Inhaber über ihren Facebook-Auftritt.

Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird laufend aktualisiert. Weitere Hinweise zu Clubs und Kneipen in Siegen per Mail an siegen@wp.de.

